"Grey's Anatomy"-Star Jesse Williams glänzt in neuer Serie

Jesse Williams (44) ist zurück auf der Leinwand – dieses Mal in einer ganz anderen Rolle. Der Grey’s Anatomy-Star übernimmt die Hauptrolle in der heute auf Prime Video startenden Serie "Hotel Costiera". In der sechs Episoden umfassenden ersten Staffel spielt er den Ex-US-Marine Daniel De Luca, der in seine italienische Heimat zurückkehrt. Als sogenannter "Fixer" für ein luxuriöses Hotel wird er in die geheimnisvolle Suche nach Alice, der verschwundenen Tochter des Hotelbesitzers, verwickelt. Die Serie spielt vor der traumhaften Kulisse des Strandes von Positano – doch hinter dem postkartenreifen Setting lauern große Herausforderungen und gefährliche Gegner.

"Hotel Costiera" bringt ein großes internationales Ensemble vor die Kamera. Neben Jesse glänzt Maria Chiara Giannetta in einer zentralen Rolle. Auch Jordan Alexandra, Antonio Gerardi und Sam Haygarth gehören zum Cast, ergänzt durch bekannte Gesichter aus italienischen und internationalen Produktionen wie Tommaso Ragno und Alejandra Onieva. Das Drehbuch stammt von Elena Bucaccio, Francesco Arlanch und Matthew Parkhill. Regie führten Adam Bernstein und Giacomo Martelli, die mit authentischer italienischer Atmosphäre punkten wollen. Der kreative Kopf Luca Bernabei hatte die Idee zur Serie, die Spannung, Drama und charaktergetriebene Geschichten miteinander kombinieren soll.

Mit seiner "Hotel Costiera"-Kollegin Alejandra Onieva scheint sich Jesse allerdings besonders gut zu verstehen. Die Schauspieler wurden Anfang des Monats heftig turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet. Sie schlenderten vertraut durch die Straßen Mailands und tauschten sogar die einen oder anderen zärtlichen Küsse miteinander aus. Ob die Seriendarsteller aber tatsächlich in einer ernsthaften Beziehung sind, wurde bislang nicht bestätigt.

IMAGO / Matteo Gribaudi Jesse Williams bei der Premiere von "Hotel Costiera", September 2025

IMAGO / Cinema Publishers Collection Jesse Williams als "Grey's Anatomy"-Figur Dr. Jackson Avery

Imago Jesse Williams und Alejandra Onieva frisch verliebt in Mailand