Nach Nicole-Trennung: Keith Urban wirkt sichtlich erschöpft

Keith Urban (58) wirkt nach der Trennung von Nicole Kidman (58), die derzeit mit ihrem neuen Erotik-Thriller für Schlagzeilen sorgt, sichtbar gezeichnet. Der Musiker wurde diese Woche in Los Angeles gesichtet, als er mit einem kleinen Team an der Seite über das Rollfeld ging. Mit weit aufgerissenem Gähnen, einer Trucker-Kappe tief ins Gesicht gezogen und in einem lässigen Look aus Jogginghose, Sneakers, Jeansjacke und T-Shirt machte er einen erschöpften Eindruck, wie Daily Mail berichtete. Erst im Oktober schloss er seine "High and Alive World Tour" ab, doch scheinbar ist nicht nur die anstrengende Reisezeit schuld an seinem müden Auftreten.

Die beiden Stars trennten sich nach fast 20 Jahren Ehe, und Nicole reichte am 30. September 2025 die Scheidung ein. "Er ist erschöpft, isoliert und blickt in eine Zukunft, die er sich nie hätte vorstellen können", behauptete eine Quelle laut Daily Mail. "Er hat auch seine beste Freundin Nicole verloren, die seine größte Stütze im Leben war." Laut dem Magazin Woman's Day machen ihm einsame Feiertage und die emotionale Last der Trennung stark zu schaffen. Hinzu kommen die finanziellen Verpflichtungen, etwa für die Ausbildung der beiden gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14). Um die anfallenden Kosten und die Ausgaben für die Scheidung zu bewältigen, hat er kürzlich begonnen, exklusive private Shows zu geben.

Die Beziehung der beiden begann 2005 während des G'Day LA Events, wobei es Keith einige Zeit kostete, den Mut aufzubringen, Nicole anzusprechen. Ihre Hochzeit 2006 markierte den Beginn einer scheinbar perfekten Ehe, die nun aber doch zerbrach. Laut einer Quelle fragt sich der Musiker mittlerweile, ob er einen großen Fehler gemacht hat. Die Ex-Frau von Tom Cruise (63), die ebenfalls mit der Situation zu kämpfen hat, soll sich laut eines Bekannten dennoch sehr besonnen zeigen. Sie konzentriere sich derzeit vor allem auf die gemeinsamen Töchter. Keith hingegen wirkt verloren in einer Zukunft, die er so nicht geplant hatte, und verarbeitet das Ende einer Ehe, über die er einst sagte, es gäbe "nichts Kostbareres".

IMAGO / ZUMA Press Wire Keith Urban, Musiker

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

Getty Images Nicole Kidman und Tom Cruise im Mai 2000