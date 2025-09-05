Für seine kranke Frau: Taylor Swift trat bei Wrestler auf

Taylor Swift (35) hat kürzlich mit ihrer Verlobung mit Travis Kelce (35) für Aufsehen gesorgt. Die Pop-Ikone, die gerade ihre Verlobung bekannt gegeben hat, zeigt sich jedoch nicht nur in Sachen Liebe von ihrer großzügigen Seite. Vor kurzem enthüllte der Wrestling-Star Jeff Jarrett bei TMZ Sports, dass Taylor ein dreistündiges Privatkonzert für seine Frau abhielt. Die Veranstaltung fand an Weihnachten 2006 in Hendersonville, Tennessee, statt, als Jeffs Frau, Jill, schwer an Brustkrebs erkrankt war. Die private Aufführung hatte nicht nur das Paar als Publikum, sondern auch ihre drei Töchter, die begeistert von Taylors Musik waren.

Zu dieser Zeit hatte Taylor gerade ihr erstes Album veröffentlicht und lebte in derselben Nachbarschaft wie die Familie Jarrett. Nachdem sie von Jills Erkrankung erfahren hatte, verschwendete die "Shake It Off"-Sängerin keine Zeit und gab den Töchtern von Jeff ein Erlebnis, das unvergessen blieb. Jeff erzählte, dass Taylor zuerst ohne Gitarre erschien, aber als die Kinder sie darum baten zu spielen, rannte sie nach Hause, um ihr Instrument zu holen. Das Wohnzimmer der Familie füllte sich schnell mit rund 45 Gästen, die der spontanen Darbietung beiwohnten. Taylor blieb weiterhin mit der Familie in Kontakt und stand den Mädchen nach Jills Tod bei.

Taylor Swift ist bekannt dafür, ihre Großzügigkeit zu zeigen. Neben ihrem besonderen Verhältnis zur Familie Jarrett engagiert sich die Sängerin immer wieder für wohltätige Zwecke. Kürzlich überraschte sie Kinder in einem Krankenhaus in Florida, indem sie dort Patienten, Familien und Mitarbeitern einen Besuch abstattete. Außerdem ist ihre jüngste Beziehung zu Travis Kelce, einem bekannten Footballspieler, in den Medien stark präsent. Das Paar freut sich, dass seine Verlobung nun öffentlich ist, und genießt die gemeinsame Zeit ohne Druck, sofort Hochzeitspläne zu schmieden.

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025

Getty Images Jeff Jarrett bei einem Wrestling-Auftritt, Juli 2022

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025