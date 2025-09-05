Intime Hochzeit: Selena Gomez schließt enge Freunde aus

Selena Gomez (33) plant eine intime Hochzeit mit Musikproduzent Benny Blanco (37), doch nicht alle Freunde sind zu dem besonderen Anlass eingeladen. Besonders auffällig ist die Abwesenheit ihrer Only Murders in the Building-Kollegen Steve Martin (80) und Martin Short (75). Diese bestätigten scherzhaft, dass sie zwar nicht auf der Gästeliste stehen, aber dennoch ein eindrucksvolles Hochzeitsgeschenk planen. "Wir werden mit Handmikrofonen einschweben und etwas umsetzen", witzelte Steve im Gespräch mit Extra. Währenddessen genoss Selena ihren Junggesellinnenabschied auf einer luxuriösen Yacht mit engen Freunden, jedoch fehlten dabei einige bekannte Gesichter.

Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Fehlen von Nicola Peltz (30) und Taylor Swift (35) bei der Feier. Während Taylor sich anderweitig in Begleitung ihres Verlobten Travis Kelce (35) aufhielt, sorgte Nicolas Abwesenheit für Gesprächsstoff. Die Schauspielerin und Erbin war einst so eng mit Selena befreundet, dass sie sich als "Throuple" mit Brooklyn Peltz-Beckham (26) bezeichneten. Doch diese Freundschaft scheint abgekühlt zu sein. Ein Insider behauptete, Nicolas Verhalten habe sich zu einem ständigen Drang nach Aufmerksamkeit entwickelt, was zu Spannungen innerhalb ihres Freundeskreises führte. Besondere Anlässe wie Nicolas Wiederholung des Eheversprechens fanden ebenfalls ohne Selena statt.

Während Selena und Benny ihre Verlobung im Dezember 2024 bekannt gaben und seit Juni 2023 ein Paar sind, ist die Beziehung zwischen Selena und Nicola ins Stocken geraten. Nicola war einst voller Begeisterung über ihre Freundschaft zu Selena und beschrieb sie als ihre "Seelenschwester". Doch das Verhältnis zerbrach und in Selenas engerem Kreis formten sich neue Bindungen. Bekanntheiten wie Taylor und Nicola fehlen auf der Gästeliste, was Selenas Wunsch nach einer intimeren und fokussierten Hochzeitssituation unterstreicht.

Getty Images Selena Gomez, August 2025

Instagram / selenagomez Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham und Selena Gomez, 2023

Instagram / selenagomez Selena Gomez, August 2025