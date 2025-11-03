Geheimtipps: So kämpft Selena Gomez gegen schwere Tage an

Selena Gomez (33) hat bei einem besonderen Event einen seltenen Einblick in ihre persönliche Welt gewährt. Am Mittwoch, den 29. Oktober, sprach die Sängerin beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles über Strategien, die ihr an schlechten Tagen helfen. Sie erzählte, dass sie an solchen Tagen oft Emotionen "einfach rauslassen" müsse, gefolgt von einem "guten Lachen". Außerdem suche sie die Nähe von Menschen, die ihr Halt geben, wie einem Freund oder ihrem Therapeuten, wie People berichtet. Selena, die von ihrem Ehemann Benny Blanco (37) begleitet wurde, nutzte die Gelegenheit, um auf ihre Bemühungen zugunsten der psychischen Gesundheit von Jugendlichen aufmerksam zu machen.

Das Event fand in den NYA Studios West statt und wurde von keinem Geringeren als Talkshow-Ikone Jimmy Kimmel (57) moderiert. Die Veranstaltung war bereits die dritte Ausgabe des Rare Impact Fund Benefits, dessen Ziel es ist, 100 Millionen US-Dollar für Programme zur Unterstützung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen zu mobilisieren. Für Unterhaltung sorgten unter anderem Performances von The Marias und Laufey. Selena, die sich erst kürzlich am 27. September in Santa Barbara mit Benny das Ja-Wort gegeben hatte, betonte die Wichtigkeit, weiterhin weltweit Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen und Spenden zu sammeln.

Seit der Hochzeit mit Benny, mit dem die Musikerin immer wieder bei entspannten Auftritten gesehen wird, nimmt sie sich bewusst Zeit für Privates. Die Gründerin von Rare Beauty betont in Interviews häufig, wie wichtig ihr offene Gespräche sind – ob mit Vertrauten oder in der Therapie. Genau diese Haltung spiegelt sich nun auch bei der Benefit-Gala wider, wo sie ihre Tipps nicht als Rezept verkauft, sondern als persönlichen Weg, der ihr Halt gibt, während sie gleichzeitig mit ihrem Fonds Angebote stärkt, die anderen Jugendlichen denselben Halt ermöglichen sollen.

Getty Images Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles 2025

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

Getty Images Selena Gomez spricht beim 3. Annual Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles