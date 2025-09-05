Jennifer Aniston ehrlich: Darum meidet sie die Met Gala

Jennifer Aniston (56) ist zwar ein waschechter Hollywoodstar – mit dem Glitzer und Glamour ihrer Branche kann die Schauspielerin allerdings nur wenig anfangen. Sie besucht bekanntermaßen ungern rote Teppiche und besticht meist mit einem lockeren Styling. Daher meidet sie auch das größte Modeevent des Jahres: die Met Gala. Wie sie gegenüber Glamour verrät, wurde sie zwar schon mehrfach eingeladen, lehnte aber jedes Mal dankend ab. "Der Gedanke an das Ganze, das Ankleiden, die Kleider, ist mir zu viel", gesteht sie.

Das berühmte Event im Metropolitan Museum of Art in Manhattan ist für seine extravaganten und ausgefallenen Looks bekannt. Jedes Jahr wird ein neues Motto festgelegt, für das die Designer aus dem Vollen schöpfen können. Nichts für Jennifer – sie betont: "Ich bin eher der Typ 'Jeans, Flip-Flops und Tanktop.'" Die "Wir sind die Millers"-Darstellerin mache sich zwar von Zeit zu Zeit auch gerne ein wenig schick, jedoch setze sie auch der mentale Druck eines solchen Megaevents unter Druck. "Alle sind dort, um sich gegenseitig zu feiern und Spaß zu haben, aber ich werde nervös", gibt sie zu.

Abseits des Scheinwerferlichts hat Jennifer nun auch im Privaten endlich ihr Glück gefunden. Nach ihrem vielbeachteten Liebes-Aus mit Justin Theroux (54) im Jahr 2018 verbrachte sie einige Jahre als Single – mittlerweile ist sie jedoch wieder glücklich vergeben. Die Friends-Bekanntheit genießt aktuell den Sommer mit ihrem neuen Partner Jim Curtis, einem ruhigen und bodenständigen Hypnotherapeuten. Diese neue Beziehung bringt ihr eine Stabilität, die in der stressigen Welt Hollywoods vermutlich einen wohltuenden Gegenpol darstellt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston bei den SAG Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin