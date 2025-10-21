"Sieht gut aus": Tatum Koch schwärmt von Can Kaplan

Nach ihrem Auftritt bei Love Island VIP sorgt Tatum Koch (27), bekannt aus dem Reality-TV, weiterhin für Schlagzeilen. Während ihres letzten Abenteuers ließ Filip Pavlovic (31), bekannt aus der Wrestling-Welt, die 27-Jährige einfach stehen und enttäuschte sie damit sichtlich. Doch jetzt zieht ein anderer Kandidat die Aufmerksamkeit auf sich: Unternehmer Can Kaplan soll dem Reality-Star Avancen gemacht haben. Im Interview mit Promiflash sprach die Influencerin darüber, ob Can eine Chance bei ihr habe, ließ dabei aber offen, wie sie zu ihm steht.

"Ich kenne Can jetzt nicht so, optisch sieht er ja schon ganz gut aus, aber ich kenne ihn, wie gesagt, nicht", gab Tatum im Gespräch zu. Nach der Enttäuschung bei der Datingshow scheint sie nun vorsichtiger zu sein. "Keine Ahnung. Also, ich bin jetzt auch noch mal vorsichtiger", fügte sie hinzu. Cans Bemühungen kommen somit nicht ungelegen, treffen bei der Reality-Darstellerin jedoch auf eine gewisse Zurückhaltung. Ob er damit dennoch ihr Herz erobern kann, bleibt vorerst unbeantwortet.

Tatum hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr Ehrlichkeit und Beständigkeit in einer Beziehung sind. Nach ihrer Teilnahme bei "Love Island VIP", wo sie auf romantische Abenteuer hoffte, scheint sie nun durch ihre Erfahrungen umsichtiger geworden zu sein. Can, der sich sonst eher durch seinen unternehmerischen Erfolg einen Namen gemacht hat, wird sich wohl noch etwas ins Zeug legen müssen, wenn er Tatum tatsächlich für sich gewinnen will. Auch wenn es optisch wohl passt, scheint die TV-Bekanntheit sich einen Partner zu wünschen, der nicht nur äußerlich, sondern auch charakterlich beeindruckt.

Collage: IMAGO / Future Image, RTLZWEI Collage: Tatum Koch und Can Kaplan

IMAGO / Oliver Langel Filip Pavlovic und Can Kaplan, Oktober 2025

Instagram / tatumsaraa Tatum Koch, TV-Bekanntheit