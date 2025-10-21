Falsches Frauenbild? Sommerhaus-Jochen konfrontiert Ersin

In der siebten Folge von Das Sommerhaus der Stars wird wieder fleißig diskutiert und gezofft. Diesmal stürzt sich Jochen Horst (64) mitten ins Getümmel. Der Schauspieler und seine Frau Tina sind nicht gesaved und fürchten, rausgewählt zu werden. Ihre Strategie: Die anderen Bewohner überzeugen, Sarah Joelle Jahnel (36) und ihren Freund Ersin zu wählen. Dafür sucht Jochen das Gespräch mit seinen Mitstreitern. Parallel steckt Paulina Ljubas (28) Sarah, dass er schon mehrfach hinterrücks gegen sie Stimmung machte, indem er behauptete, ihre Beziehung sei fake. In der großen Runde konfrontiert Jochen schließlich Ersin: "Ich habe gesehen, wie du hier mit Frauen umgehst. Wie herablassend du mit Frauen umgehst." Dem Reality-Neuling passt das gar nicht: "Du bist herablassend. Du bist menschenherablassend." Auch Sarah verteidigt ihren Partner: "Sein Frauenbild kann dir doch egal sein."

Als die Stimmung hochkocht, verlässt Jochen die Situation und zieht sich ins Haus zurück. Doch Ersins Worte verfolgen ihn: "Das ist typisch Jochen! Überall Feuer legen und dann reingehen. So ein räudiger, dreckiger bist du. Räudig. Durch und durch, Jochen, räudig. Du bist hier die dreckige Pest, du dreckiger, räudiger Schauspieler." Der 64-Jährige nimmt es gelassen und lässt sich nicht provozieren. Immerhin ist er nicht der Einzige, dem Ersins Verhalten nicht zu gefallen scheint. "Er hat ein ganz bestimmtes Frauenbild. Er kommuniziert kaum mit den Frauen. Es ist schon ziemlich klar, was er für ein Frauenbild hat. Einer von beiden sagt zudem nicht die ganze Wahrheit. Die wollen auch nicht hier im Haus sein und lehnen erst mal jede Challenge ab", erklärte er Edda Pilz im Vieraugengespräch. Die Influencerin ist derselben Meinung. In der Gruppe stimmt auch Jennifer Degenhart Jochen zu.

Tatsächlich sorgt die Beziehung von Sarah und Ersin in dieser Staffel mit am meisten für Diskussionen. Obwohl die Kandidaten ihren Beziehungsstatus normalerweise bis zum Ende der Show geheim halten sollen, platzte es bereits aus der ehemaligen DSDS-Kandidatin heraus: Sie und Ersin sind schon länger kein Paar mehr. Bei Instagram erzählte sie auf Nachfrage der Fans: "Nachdem circa fünf Frauen nach dem Sommerhaus um die Ecke gekommen waren, die alle schon Verkehr mit Ersin hatten, als ich auf Mallorca war, habe ich dann auch endlich die Kraft gefunden, mich zu trennen." Ob das Sommerhaus bei der Trennung eine Rolle spielte, verriet sie nicht. Allerdings zweifeln die beiden schon hier immer wieder an ihrer Beziehung.

RTL Jochen Horst im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Ersin, "Sommerhaus der Stars"-Kandidat 2025

RTL Edda Pilz und Jochen Horst im "Sommerhaus der Stars"