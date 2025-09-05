Laut Marco Cerullo war "Prominent getrennt"-Reunion heftig

Das mit Spannung erwartete Wiedersehen von Prominent getrennt verspricht explosiv zu werden. Marco Cerullo (36) hat nun im Promiflash-Interview verraten, dass die diesjährige Reunion der Show einige Überraschungen bereithalten wird. Eigentlich war nur eine kurze Drehzeit geplant, doch letztlich dauerte das Treffen ganze vier Stunden. In dieser Zeit flogen offenbar die Fetzen, denn die Kandidaten lieferten sich hitzige Diskussionen. Einige Debatten drehten sich im Kreis, ohne dass eine Einigung gefunden werden konnte. "Es wird schon gut knallen", kündigt der Kandidat der diesjährigen Staffel im Vorfeld an.

Weiter verrät Marco im Gespräch mit Promiflash, dass sich einige seiner Mitstreiter scheinbar in Debatten verstrickt hatten: "Es gab sehr viele Diskussionen. Viele, die sich unnötig im Kreis gedreht haben und die Person einfach nicht verstanden haben." Der Realitystar nahm gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Christina Grass (37) an dem beliebten Format teil. Die beiden wurden in Folge sechs rausgewählt und belegten somit den achten Platz.

Die Vorfreude auf das Wiedersehen, das ab dem 9. September auf RTL+ ausgestrahlt wird, wächst. Die Moderatorin übernimmt dabei niemand Geringeres als Charlotte Würdig (47). Zu den sechs Ex-Paaren, die an der Reunion teilnehmen, gehören neben Marco und seiner Ex-Freundin auch ehemalige Liebespaare wie Giuliano und Ariel, Nico Nizou und Jennifer Iglesias (26), Felix Davidson und Babu, Jannik Kontalis (29) und Yeliz Koc (31) sowie Jonny Jaspers (32) und Laura Peuker (25).

Imago Marco Cerullo, September 2025

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass im Februar 2023 in Hamburg

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"