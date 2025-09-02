Charlotte Würdig moderiert die "Prominent getrennt"-Reunion

Charlotte Würdig (47) feiert ihr Comeback als Moderatorin mit einem Knall: Sie hat die große Ehre, Prominent getrennt – Die Reunion zu moderieren. Das Wiedersehen von sechs Ex-Paaren der Show wird ab dem 9. September auf RTL+ zu sehen sein, wie der Sender nun bekannt gibt. Giuliano und Ariel, Nico Nizou und Jennifer Iglesias (26), Felix Davidson und Babu, Marco Cerullo (36) und Christina Grass (37), Jannik Kontalis (29) und Yeliz Koc (31) sowie Jonny Jaspers (32) und Laura Peuker (25) treffen ein letztes Mal aufeinander. Wie das Zusammentreffen verläuft und ob alte Gefühle wieder aufleben oder die Abneigung bestehen bleibt, bleibt abzuwarten.

Charlotte meldet sich mit dieser Sendung aus der Moderationspause zurück. Sie hat sich in den vergangenen Jahren auch als Unternehmerin einen Namen gemacht. Zudem führt sie gemeinsam mit Georgina Stumpf den Podcast "The Real Ex-Wives" und war in der vergangenen Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! als Kandidatin zu bestaunen. Auf das Wiedersehen von "Prominent getrennt" freut sich die TV-Bekanntheit nun umso mehr. "'Prominent getrennt' zeigt das erste Wiedersehen überhaupt und ich darf es moderieren, natürlich – wer passt da besser als ich? Vor allem als absolute Reality-Junkie freue ich mich unfassbar, kommentieren zu dürfen, wenn ab-, auf- und vorgerechnet wird!", erklärte sie dem Privatsender.

In den vergangenen Wochen sorgte "Prominent getrennt" immer wieder für Schlagzeilen. Besonders zwischen Laura und Jonny flogen mehrfach die Fetzen. Während der Show erklärte der Influencer, dass er seine Ex-Partnerin zurückerobern wolle. Allerdings ließ sich die 25-Jährige aufgrund mehrerer Seitensprünge seinerseits nicht darauf ein – stattdessen erklärte sie, gerade einen anderen Mann kennenzulernen. Schließlich schrien sich die beiden TV-Stars vor laufenden Kameras an. "Ich gestehe dir meine Liebe und du reibst mir unter die Nase, dass du mit einem Mannschaftskollegen aus meinem Fußballteam bumst?", brüllte Jonny.

RTL / Guido Engels Charlotte Würdig, Moderatorin

RTL Der "Prominent getrennt"-Cast 2025

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"