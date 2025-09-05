Prinzessin Kate und William kehren nach Sommerpause zurück

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) sind nach einer siebenwöchigen Sommerpause zurück im offiziellen Einsatz für die britische Krone. Am 4. September traten die beiden Royals ihren ersten offiziellen Termin nach der Pause im Naturhistorischen Museum in London an. Der Besuch diente dazu, die neu gestalteten Gärten des Museums zu begutachten. Dabei zeigten sich Kate und William gut gelaunt und mit sonnengebräunten Teints.

Kate beeindruckte zudem mit ihrer Haarpracht, die aktuell bis fast zur Taille reicht und noch von Sommersträhnen geziert wird. Für den Ausflug trug sie einen schicken Blazer über einer weißen Bluse, kombiniert mit schwarzen Hosen und Loafers. Eine Halskette mit den Initialen ihrer drei Kinder – George (12), Charlotte (10) und Louis (7) – rundete ihr Outfit ab. Der Besuch des Museums lag Kate als Schirmherrin des Naturhistorischen Museums besonders am Herzen. Vor Ort erfuhr sie mit ihrem Mann, wie die neu gestalteten Gärten als lebendiges Labor genutzt werden können und Schulkindern als Outdoor-Klassenzimmer dienen. Gemeinsam mit Schulkindern aus Manchester und Lewisham erkundeten sie die Anlage.

Der Besuch im Naturhistorischen Museum markierte auch das Ende der Sommerferien ihrer drei Kinder, die tags zuvor zurück zur Schule mussten. Während der Sommerpause hatte sich die Familie nach Balmoral, Schottland zurückgezogen. Laut Hello! gingen die Royals dort oft wandern, angeln und beobachteten Tiere in der Natur.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in London, September 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Juli 2025