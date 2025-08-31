Stefan Mross richtet rührende Hommage an verstorbene Mutter

Es war ein Moment, der jeden im Studio berührte: Am Sonntag hatte Stefan Mross (49) seinen ersten öffentlichen Auftritt nach dem tragischen Verlust seiner Mutter Stefanie. Die Live-Ausgabe von "Immer wieder sonntags" aus Rust wurde so zur wohl emotionalsten Sendung seiner Karriere. Mit zitternder Stimme wandte sich der Musiker und Moderator an die Zuschauer, kämpfte mit den Tränen und kündigte eine besondere Show an. In rührenden Worten erinnerte er an seine Eltern, die ihm stets Kraft und Unterstützung gegeben hatten: "Meiner Mama war es ganz, ganz wichtig, dass ich Leute glücklich machen darf. Darum bin ich heute hier mit einem kleinen Lächeln", erklärte er.

Höhepunkte der Sendung gab es an diesem Tag viele. Ein besonders persönlicher war seine musikalische Hommage: Mit einem liebevoll geschriebenen Lied widmete Stefan eine herzerwärmende Botschaft an seine verstorbene Mutter. Nicht nur er, sondern auch viele im Publikum konnten die Tränen kaum zurückhalten. Doch nicht nur dieses Lied ging unter die Haut – ein Überraschungsauftritt der Schlagersängerin Nicki (58), die ihren Hit "Wenn i mit dir tanz" extra für Stefan umgetextet hatte, rührte ihn sichtlich. Zudem richtete Stefan bewegende Worte an seine Freundin Eva, die im Publikum saß: "Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam werden wir alles durchstehen!" Der Applaus wollte an diesem Tag kein Ende nehmen.

Die Trauer um seine Mutter erlebte Stefan in den letzten Wochen intensiv, musste aber auch schon früh den Verlust seines Vaters verkraften, der vor 15 Jahren gestorben war. Stefanie, die in den Monaten vor ihrem Tod in einem Pflegeheim lebte, war eine wichtige Stütze in seinem Leben. In Interviews hatte er oft über die enge Bindung zu seiner Mutter gesprochen und wie sehr sie ihn immer unterstützt hatte.

IMAGO / pictureteam Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", August 2025

IMAGO / Bildagentur Monn Stefan Mross, Moderator

