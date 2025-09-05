Zoe Kravitz und Harry Styles beim Händchenhalten erwischt

Zoe Kravitz (36) und Harry Styles (31) sorgen erneut für Wirbel, nachdem sie diesmal Händchen haltend in Brooklyn gesichtet wurden. Die beiden wurden beim Lachen und Spazieren durch die Straßen entdeckt, was weitere Spekulationen über eine mögliche Romanze anheizt. Eine unauffällige Atmosphäre umgab das Paar, das offensichtlich bemüht war, nicht bemerkt zu werden. Ein Fan, der die Situation beobachtete, bestätigte US Weekly, dass die Schauspielerin und der Musiker definitiv wie ein Paar wirkten. Beide zeigten sich in lässiger Kleidung und schienen den Moment ohne Störung genießen zu wollen.

Harry und Zoe wurden bereits zuvor in Rom gesehen, wo sie Arm in Arm durch die Stadt schlenderten. Diese jüngsten Auftritte verstärken die Gerüchte, dass sich zwischen den beiden eine neue Beziehung entwickelt. Während Zoe zurzeit mit Austin Butler (34) eine Pressetour für ihren neuen Film "Caught Stealing" unternimmt, wurden keine offiziellen Kommentare von ihrem Vertreter oder denen von Harry zu ihrem Beziehungsstatus abgegeben. Ein Insider verriet jedoch, dass die Chemie zwischen Zoe und Harry spürbar sei, auch wenn keine ernsthaften Absichten dahinterstünden. "Es ist nichts Ernstes zwischen ihnen", verriet die Quelle der US Weekly und fügte hinzu: "Zoe will im Moment nichts Ernstes. Harry und sie sind sich sehr ähnlich, sie sind freigeistige Menschen, daher verstehen sie sich gut und haben eine tolle Chemie."

Die Schauspielerin wurde in der Vergangenheit bereits mit Noah Centineo (29) in Verbindung gebracht, mit dem sie in New York bei einer Party gesichtet wurde. Harry hingegen hatte seine letzte öffentliche Beziehung mit Taylor Russell (31) im Mai 2024. Davor war er knapp zwei Jahre mit Olivia Wilde (41) liiert. Die aktuelle Verbindung der beiden Stars scheint aber sowohl die Neugier der Fans als auch der Medien zu wecken. Die Sichtung in Rom hatte bereits für großes Aufsehen gesorgt und machte deutlich, dass die beiden nicht nur beruflich, sondern auch privat gemeinsame Wege zu beschreiten scheinen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zoe Kravitz und Harry Styles

Getty Images Zoë Kravitz und Austin Butler, Schauspieler

Getty Images, Getty Images Taylor Russell und Harry Styles

