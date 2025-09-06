Royals
Das sagt Marco Cerullo zu den "Prominent getrennt"-Gewinnern

- Lisa Federschmidt
Lesezeit: 2 min

Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger haben es geschafft: Das Reality-TV-Duo holte sich den Sieg in der aktuellen Staffel von Prominent getrennt. Mit viel Einsatz und einem Hauch von Grenzüberschreitung triumphierten die beiden und ließen ihre Konkurrenz hinter sich. Marco Cerullo (36), selbst Teilnehmer der Show, äußert dazu klare Worte. Im Interview mit Promiflash gab er zu: "Die haben verdient gewonnen." Trotz einiger gewagter Aktionen sieht Marco die Leistung der beiden als gerechtfertigt an.

Marco, der selbst mit seiner Ex-Partnerin Christina Grass (37) angetreten war, zeigt sich fair und anerkennt den Erfolg von Ariel und Giuliano. Dass die beiden an manchen Stellen bis an ihre Grenzen gingen, schmälert in Marcos Augen nicht den Sieg, sondern zeugt von ihrem Ehrgeiz. Trotz des Sieges von Ariel und Giuliano bleibt der Respekt unter den ehemaligen Mitstreitern groß. Im harten Wettbewerb haben sich Ariel und Giuliano als siegreich herausgestellt, was von Freunden und Kritikern gleichermaßen anerkannt wird.

Für Marco war die Teilnahme an der Show zudem eine emotionale Herausforderung. Die Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit und die gemeinsamen Szenen mit Christina verliefen nicht ohne Spuren. Marco erzählte, wie schwer ihm die Ausstrahlung der Sendung fiel. "Für mich war die Ausstrahlung schon hart. Irgendwann will man ja abschließen mit dem ganzen Thema und das jetzt noch mal so zu sehen, war hart." Die Rückkehr in den Alltag steht jetzt im Fokus des Reality-TV-Stars, sodass er die Vergangenheit hinter sich lassen kann. Für alle Beteiligten zeichnete sich diese Staffel durch intensive Erlebnisse und emotionale Momente aus, die auch nach der Show noch bewegt reflektiert werden.

Marco Cerullo, August 2025
Instagram / marcocerullo_official
Marco Cerullo, August 2025
Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel
RTL
Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel
Marco Cerullo und Christina Grass bei der Zeit zu zweit bei "Prominent getrennt" 2025
RTL
Marco Cerullo und Christina Grass bei der Zeit zu zweit bei "Prominent getrennt" 2025
