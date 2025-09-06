Im Rosenkrieg: Denise Richards fordert Unterhalt von Ex

Denise Richards (54) und Aaron Phypers setzen ihren erbitterten Scheidungskrieg fort. Die Schauspielerin fordert Unterhalt von ihrem Ex und möchte verhindern, dass er von ihr Unterhalt erhält. Obendrein soll der Schauspieler für ihre Anwaltskosten aufkommen. Das geht aus Dokumenten hervor, die unter anderem People vorliegen. In ihrer Antwort auf Aarons Scheidungsantrag, der im Juli eingereicht wurde, fordert sie finanzielle Unterstützung, obwohl Aaron erklärte, er habe kein Einkommen. Er schätzt, dass Denise monatlich über 215.000 Euro durch Plattformen wie OnlyFans, TV-Auftritte und Markenverträge verdient.

Aaron zeigt seinerseits kein Verständnis für die Forderungen seiner Ex-Partnerin. Gegenüber dem Magazin wetterte er: "Denise Richards versucht erneut, mich zu demütigen, genau wie sie es vor sechs Jahren mit ihrem ersten Ex, Charlie Sheen, getan hat!" Er sei sich sicher, dass ihr Gesuch vor Gericht scheitern werde. "Sie verhält sich wie ein Feigling, aber die Wahrheit wird siegen", stellte der 52-Jährige klar.

Der Rechtsstreit der beiden The Real Housewives of Beverly Hills-Stars sorgte diesen Sommer mehrfach für Schlagzeilen. Vorwürfe wie häusliche Gewalt, Affären und sogar das böswillige Einschläfern eines Hundes machten die Runde. Für Denise waren die vergangenen Monate deshalb alles andere als einfach. In einer emotionalen Stellungnahme auf Instagram ließ sie ihren Gefühlen vor einigen Wochen freien Lauf. "Der Sommer war sche*ße. […] Ich wollte nur sagen, dass es eine sehr schwierige Zeit war. Es ist so schwer, eine Scheidung durchzumachen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch einmal scheiden lasse", offenbarte sie ihren Fans.

Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers, April 2023

Getty Images Denise Richards, September 2025

Instagram / deniserichards Denise Richards, Realitystar