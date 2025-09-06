"Love Island VIP": Stella Stegmann ist erste Bi-Kandidatin

Stella Stegmann (28) sorgt als erste offen bisexuell lebende Kandidatin in der neuen Staffel von Love Island VIP für frischen Wind. Im Interview mit Promiflash hat die 28-jährige Reality-TV-Darstellerin, die sowohl an Männern als auch an Frauen interessiert ist, jetzt ihre Gedanken zur Teilnahme an dem berüchtigten Format geteilt. "Ich finde, bei 'Love Island' wird es auch mal Zeit, dass da ein bisschen mehr Queerness vertreten ist", erklärte Stella. Sie hob hervor, dass ihre Teilnahme die Möglichkeit bietet, dass sich in der Sendung vielleicht auch mal zwei Frauen finden und ein Paar bilden könnten, was zusätzliche Spannung verspricht.

Neben ihrem Wunsch nach mehr sexueller Vielfalt in der Show bringt Stella mit ihrem Auftritt auch eine neue Dynamik mit: Wie wohl die Männer reagieren werden, wenn ihnen die eigene Flamme plötzlich von einer Frau ausgespannt wird? Ob hier tatsächlich traditionelle Rollenmuster aufgebrochen werden und neue Beziehungskonstellationen entstehen, wird sich in der Ausstrahlung zeigen. Stella ist sich aber jetzt schon sicher, dass diese Staffel nicht nur für die Zuschauer interessant wird, sondern auch für die Kandidaten selbst eine bereichernde Erfahrung darstellen kann. "Ich freue mich darauf, neue Erlebnisse zu kreieren und unterschiedliche Perspektiven einzubringen", betont sie.

Stella ist kein Neuling im Reality-TV: Sie nahm bereits an Shows wie "Too Hot to Handle: Germany" und Die Bachelorette teil und baute sich im Laufe der Zeit eine breite Fanbase auf. In der Vergangenheit verließ das ehemalige Playmate beide Formate jeweils mit einem Partner, doch die Beziehungen hatten nicht das erhoffte Happy End. Diese Erfahrungen hätten sie gelehrt, etwas vorsichtiger und reflektierter an neue TV-Formate heranzugehen. Mit ihrer Teilnahme bei "Love Island VIP" will Stella neu durchstarten und ihre persönliche Reise fortsetzen.

Imago Realitystar Stella Stegmann im September 2025 in Köln

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann