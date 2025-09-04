"Love Island VIP": Das sind die ersten Couples der Staffel

In der neuen Staffel von Love Island VIP ging es gleich zur Sache: Die Kandidatinnen mussten sich direkt nach ihrem Einzug in die Villa für einen Partner entscheiden. Jennifer Iglesias (26) wählte Josua Günther an ihrer Seite, während sich Lisa-Marie Gaul für Marco Cerullo (36) entschied. Tatum Koch (27) schnappte sich Josh Stanley, und Jeje Lopes gab Umut Tekin (28) die Chance, ihr Herz zu erobern.

Für Stella Stegmann (28) blieb schließlich nur noch Filip Pavlovic (31) übrig, aber wie sie sagte: "Auch wenn du jetzt gerade alleine stehst, hätte ich dich glaube ich auch gewählt, wenn schon eine Frau bei dir gestanden hätte." Nach der Vorstellungsrunde haben alle Paare nun die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen, denn ab sofort teilen die Kandidaten ihr Bett in der luxuriösen Villa. Ob die initialen Entscheidungen der Kandidaten bleiben oder ob sich neue Konstellationen bilden, werden die kommenden Tage zeigen.

"Love Island VIP" erfreut sich seit der ersten Staffel großer Beliebtheit und sorgt immer wieder für Überraschungen, emotionale Höhen und Tiefen sowie unverhoffte Liebesgeschichten. Die Show, die von Sylvie Meis (47) moderiert wird, bietet dabei nicht nur Spannung und Drama, sondern auch unterhaltsame sowie herzergreifende Momente, die die Zuschauer vor den Bildschirmen mitfiebern lassen. Wer am Ende als Traumpaar hervorgeht, bleibt bis zur letzten Folge der Staffel offen.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

