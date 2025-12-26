Sogar im Hotel: Barbara Schöneberger macht Nackt-Geständnis

Barbara Schöneberger (51) hat in ihrem Podcast "Frühstück bei Barbara" ein pikantes Detail aus ihrem Privatleben verraten – und damit für Aufsehen gesorgt. Die Moderatorin ließ sich in der aktuellen Ausgabe ihres Formats vom Redaktionsteam interviewen und überraschte mit dem Geständnis, dass sie in Hotels häufig nackt schläft. Der Grund sei rein pragmatisch, erklärte die 51-Jährige: Ihr Koffer sei oft so voll, dass für einen Schlafanzug kein Platz mehr bleibe. Die Reaktion ihres Kollegen Maurice fiel deutlich aus, als er die Offenbarung hörte: "Das ist so lustig", sagte er lachend und bezeichnete ihre Gewohnheit gleichzeitig als "das Ekelhafteste dieser Welt".

Barbara, die für ihre offene und humorvolle Art bekannt ist, zeigte sich von der Kritik ihres Kollegen unbeeindruckt. Sie erklärte, dass sie grundsätzlich nur in sauberen Hotels übernachte und fügte hinzu: "Das ist mir sowas von wurscht." Auch bei Übernachtungen bei Freunden komme es vor, dass sie ohne Schlafanzug auskomme, wenn sie diesen schlichtweg vergesse. Doch das sei nicht immer praktisch, räumte sie mit einem Lachen ein: "Dann ist es ein bisschen doof, wenn man morgens mit so einem ganz kleinen Handtuch aufs Klo laufen muss." Mittlerweile sei sie bei solchen Besuchen jedoch häufig besser organisiert und bringe ein Schlafoutfit mit.

Die Moderatorin des Deutschen Fernsehpreises verriet außerdem, dass es bei ihr keine Regelmäßigkeiten in der Wahl ihrer Nachtkleidung gebe. Während luxuriöse Nachtwäsche aus Satin oder mit Spitze für sie völlig undenkbar sei, trage sie zu Hause schlicht T-Shirts, Nachthemden oder eben gar nichts. "Entweder gar nichts, oder dann was Richtiges", betonte sie. Auch in anderen Bereichen zeigte sie sich im Podcast gewohnt bodenständig: In dem Gespräch gab sie zu, inzwischen lieber Gast als Gastgeberin zu sein. Früher habe sie gerne Fragen gestellt, doch "so langsam dreht sich das bei mir um", fügte sie hinzu.

