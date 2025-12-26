Gänsehaut pur: Die Heiters enthüllen XXL-Hochzeitsgemälde

Großer Gefühlsmoment bei den Heiters: Leyla (29) hat jetzt auf Instagram ein Video geteilt, in dem sie gemeinsam mit Ehemann Mike (33) zum ersten Mal das Gemälde ihrer Traumhochzeit enthüllt. Entstanden ist das Kunstwerk in Italien – live während der Trauung – und zeigt den Kuss des frisch vermählten Paares. Gemalt wurde die Szene von Künstlerin anjabecker.art, die den Moment detailverliebt festhielt. "Dieses Gemälde ist nicht einfach ein Bild. Es ist unser Ja-Wort eingefangen in Farben", schreibt die 29-Jährige begeistert.

Im Clip ist zu sehen, wie das Kunstwerk mit jedem Pinselstrich weiter Gestalt annimmt. Die Künstlerin hatte das Motiv während der Zeremonie eingefangen und noch vor Ort die intensiven Lichtreflexe, die Silhouetten und das Kleid festgehalten. "Gemalt während unserer Trauung und jetzt Monate später halten wir diesen Moment plötzlich für immer in den Händen", schreibt die Influencerin weiter und ergänzt: "Ein Moment, der vergeht. Ein Bild, das bleibt. Für immer wir." Leyla richtet dabei einen besonderen Dank an die Malerin: "Was für ein krasses Talent, was für ein Gespür für Emotionen, Licht und Liebe", zeigt sie sich überglücklich.

Nach ihrer Traumhochzeit in Italien scheinen die beiden frisch Vermählten noch immer auf Wolke sieben zu schweben. Für Leyla und Mike steht jedoch noch weitaus mehr auf dem Plan, wie die beiden vor einigen Wochen bei den TikTok Awards gegenüber Promiflash verraten haben. Der 33-Jährige erzählte damals ganz offen: "Boah, in fünf Jahren, da sehe ich uns mit Kindern auf jeden Fall." Die ehemalige Promi Big Brother-Gewinnerin schwärmte zudem von einem Leben mit Tieren und Meerblick. "Ich möchte einen Esel haben, so einen Bauernhof mit ganz vielen süßen Tieren. Ja, aber irgendwo, wo es Strand gibt", erklärte sie voller Begeisterung.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Mike und Leyla Heiter, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter in New York