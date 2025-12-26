Christina M. kommt bei "Make Love, Fake Love" an die Grenzen

Bei Make Love, Fake Love wird es in der vierten Folge richtig emotional: Während Single-Lady Elena Miras (33) in der Villa mit den Kandidaten eine schrille Alien-Party feiert, müssen die vergebenen Frauen draußen mit ansehen, wie eng es dabei zwischen der Reality-TV-Bekanntheit und den Männern wird. In einem Video sehen sie, wie Elena mit mehreren Kandidaten eng umschlungen tanzt und mit ihnen feiert. Dazu werden auch Szenen eines Einzeldates mit Kandidat Patrick, genannt "Papa", eingespielt. Besonders hart trifft es Teilnehmerin Christina M., die nach den Aufnahmen sichtlich mit den Nerven zu kämpfen hat und sich schließlich Mitstreiterin Christina B. anvertraut, während der Freund von Christina M. für die Zuschauer weiterhin ein Geheimnis bleibt.

Unter Tränen schildert Christina M., wie sehr sie die Bilder treffen. "Ich finde das so schlimm, wie die zusammen tanzen – das ist nicht das, was ich sonst von zu Hause kenne. Ich bin das nicht gewohnt. Wenn wir zusammen sind, gibt es nur mich", sagt sie vor der Kamera. Gleichzeitig versucht sie, sich rational zu beruhigen – und erinnert daran, dass das Verhalten ihres Partners in der Show abgesprochen sei. Trotzdem könne sie die Gefühle nicht ausblenden: "Ich finde, das ist schon verletzend, wenn ich das so von ihm sehe – so richtige Stiche, das ist vergleichbar mit akuten Bauchschmerzen." Im Gespräch mit Christina B. betont sie zwar, Elena sei optisch gar nicht der Typ ihres Freundes, doch der Schmerz bleibe: "Aber es tut trotzdem so unfassbar weh." Christina B. erklärt im Interview mit dem Sender einfühlsam: "Ich habe sofort gemerkt, dass es Christina M. nicht so gut geht, deswegen habe ich ihr mal eben mein Herz gegeben, damit sie sich öffnen kann."

Schon vor zwei Wochen war Elena vor laufender Kamera deutlich reflektierter aufgetreten. Während sie früher vor allem durch ihren temperamentvollen Auftritt bekannt war, zeigte sich die Reality-TV-Bekanntheit in der neuen Staffel spürbar verändert. In der Villa hatte sie betont, nunmehr auf innere Werte zu achten – und gab den Kandidaten damit eine klare Ansage in Sachen Authentizität. Gerade David war ihr durch seinen einfühlsamen Charakter positiv aufgefallen. "Du bist rein. Auch schon alleine, dass du dir Gedanken gemacht hast und mir am Anfang eine Kleinigkeit mitgebracht hast. Das macht so vieles aus", zeigte sich Elena damals gerührt. Auch die anderen Bewohner in der Villa und die Partner der Kandidatinnen bemerkten die Veränderung. Niklas urteilte begeistert: "Absolut sympathisch, und was auch richtig schön zu sehen ist, bei einer Elena, dass sie das auch absolut zu schätzen weiß und wirklich mittlerweile höher priorisiert als vermutlich das Äußere und sexuelle Attraktivität."

RTL Niklas, Adelina und Christina M., Partner der vergebenen "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" 2025

RTL Elena Miras und Kandidat Patrick bei "Make Love, Fake Love" 2025

