Marco Cerullo freute sich über "Love Island VIP"-Anfrage

Marco Cerullo (36) könnte kaum glücklicher sein! Als die Anfrage für "Love Island VIP" kam, war der Realitystar sofort begeistert. Schon die erste Staffel hatte er gespannt verfolgt – vor allem wegen des lockeren, humorvollen Flairs der Show. Im Interview mit Promiflash schwärmt er: "Ich bin froh, dass ich dabei war." Zickereien und Dauer-Streit, wie man sie aus anderen Formaten kennt, nerven ihn dagegen zunehmend. Was die Frauen betrifft, zeigt sich Marco entspannt: Für ihn zählt weniger das Aussehen – viel wichtiger ist der richtige "Vibe".

Vorab hatte sich Marco zwar eine ganz bestimmte Kandidatin für "Love Island VIP" gewünscht – doch um wen es sich handelt, behält er für sich. Mit der finalen Besetzung ist er aber trotzdem happy: Schließlich seien genug attraktive Frauen dabei. Was seine Traumfrau angeht, ist der Reality-Star entspannt: "Klar, man muss sich schon körperlich anziehend finden, fit sollte sie sein. Aber ob blond, braun oder sonst was – das ist mir völlig egal."

Neben "Love Island VIP" hegt Marco auch Interesse an anderen Fernsehprojekten. Formate wie "Kampf der Realitystars" oder "Promi Big Brother" stehen auf seiner Wunschliste, da sie seiner Meinung nach nicht nur auf Konflikte setzen, sondern auch viel Raum für lustige Momente bieten. Der Reality-TV-Star ist stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen und schätzt es, in Formaten mitzuwirken, die nicht nur Spannung, sondern auch Humor und Leichtigkeit bieten. Mit seiner offenen Art und seinem sympathischen Charakter hat sich Marco längst in die Trash-TV-Welt gespielt – und startet nun mit "Love Island VIP" in sein nächstes Abenteuer.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, August 2025

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, TV-Star

