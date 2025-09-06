Neue "Der Sommer, als ich schön wurde"-Folge floppt bei Fans

Die jüngste Episode der Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" auf Amazon Prime sorgt für große Aufregung unter den Fans. Die neunte Folge der finalen Staffel, die eigentlich die spannende Dreiecksbeziehung zwischen Belly (gespielt von Lola Tung, 22), Conrad (gespielt von Christopher Briney, 27) und Jeremiah (gespielt von Gavin Casalegno, 26) zum Abschluss bringen soll, enttäuschte viele Zuschauer zutiefst. Anstatt aufregender Wendungen erwarteten die Fans knapp 60 Minuten, die von Langeweile und fehlender Entwicklung im Plot geprägt waren. Belly, die ihre Hochzeit nach Conrads Liebesgeständnis absagte, flüchtet nach Paris, um ihr Studium dort anzutreten, muss jedoch feststellen, dass ihr Platz bereits anderweitig vergeben wurde. Überfordert und orientierungslos schlägt sie sich durch die Straßen der Stadt, bis sie schließlich ausgeraubt wird.

Anstatt die Handlung voranzutreiben, scheint die Episode mit einem zu großen Fokus auf Nebensächlichkeiten festgefahren zu sein. Die Fans der Serie wurden mit einer Episode konfrontiert, die anstelle von Dramatik und Emotionen Langeweile und Frustration bot. Jeremiah rückte erneut ins Zentrum, jedoch blieb sein Charakter in Selbstmitleid versunken. Die anfängliche Vorfreude auf packende Plotauslösungen wurde durch die jüngste Veröffentlichung stark gedämpft. Das zeigen vor allem die Reaktionen in den sozialen Medien. Zahlreiche Zuschauer parodieren Szenen der aktuellsten Folge. "Und darauf habe ich jetzt ernsthaft eine Woche hingefiebert? All die Vorfreude für 60 Minuten Schleichwerbung für einen Apple AirTag?", schreibt ein Nutzer auf TikTok empört. Auf Reddit heißt es für viele, die neue Episode sei "möglicherweise die schlechteste Folge der gesamten Serie". Einige betiteln Folge neun zudem als "Lückenfüller". Vor allem vor dem Hintergrund, dass es nur noch zwei Folgen der gesamten Staffel für das große Finale gibt.

In der achten Folge überraschte die Serie im Gegensatz dazu mit einer Szene, die so nicht in den Romanen von Jenny Han (45) vorkommt. Während Belly im Buch nach der geplatzten Hochzeit nach Spanien ging und sich ihr Liebesglück mit Conrad erst durch Briefe langsam entfaltete, ließ die Serie Belly und Conrad am Flughafen aufeinandertreffen – ein Moment, der die Fans zum Spekulieren brachte. Obwohl die letzte Folge nicht alle Fans begeistern konnte, verzeichnet die Serie große Erfolge. In der ersten Woche der Veröffentlichung von Staffel drei schauten sich sage und schreibe 25 Millionen Menschen weltweit die Erfolgsserie an. Das gab Amazon bekannt.

Lola Tung, Juni 2025

Sean Kaufman und Lola Tung, Juni 2022

Die "Der Sommer, als ich schön wurde"-Stars Gavin Casalegno, Lola Tung & Chris Briney mit Jenny Han

