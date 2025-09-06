Pedro Pascal im Gespräch für den Liebesfilm "De Noche"

Pedro Pascal (50) steht in Verhandlungen, um die Hauptrolle in dem neuen Filmprojekt "De Noche" von Regisseur Todd Haynes zu übernehmen. Diese Rolle war ursprünglich für Joaquin Phoenix (50) vorgesehen, der jedoch das Projekt im August 2024 überraschend verließ, nur fünf Tage bevor die Dreharbeiten starten sollten. "De Noche", produziert von Killer Films, ist nun für den Drehbeginn Anfang 2026 in Guadalajara, Mexiko, geplant. An der Seite von Pedro soll Danny Ramirez seinen Liebespartner spielen.

Der Film ist eine Hommage an die 1930er Jahre und stellt die Beziehung zweier Liebender in den Mittelpunkt. Während Joaquin ursprünglich an der Entwicklung des Projekts beteiligt war, wollte er sich beim letzten Internationalen Filmfestival von Venedig nicht zu den Gründen seines Ausstiegs äußern. In einer Pressekonferenz zu seinem aktuellen Film "Joker: Folie à Deux" erklärte er, dass es nicht angemessen wäre, seine Sicht der Dinge zu teilen, da die anderen Kreativen nicht anwesend seien, um ihre Perspektive darzulegen. Joaquin betonte laut People Magazine, dass die Idee für den Film von ihm initiiert wurde und das Anliegen bestand, mit künstlerischen Grenzen zu brechen.

Pedro, der kürzlich in Filmen wie "The Fantastic Four: First Steps" und "Materialists" zu sehen war, genießt aktuell große Beliebtheit in Hollywood. Seine Karriere wird durch seine Vielseitigkeit und die Fähigkeit, komplexe Charaktere darzustellen, geprägt. Privat und beruflich meistert er die Herausforderungen der Schauspielbranche mit Bravour. Die Möglichkeit, in "De Noche" mitzuwirken, zeigt einmal mehr das Vertrauen der Filmindustrie in sein Können. Auch wenn er kürzlich aufgrund terminlicher Konflikte seine Beteiligung an der Produktion "Weapons" aufgeben musste, beweist seine Verhandlung über die neue Rolle in Todds Film, dass er trotz hektischer Zeiten gefragt bleibt.

Getty Images Pedro Pascal, März 2025

Getty Images Joaquin Phoenix, Schauspieler

Getty Images Pedro Pascal im März 2025