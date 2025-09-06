Spice Girls starten ihr erstes großes Projekt seit Jahren

Die Spice Girls sind zurück im Rampenlicht mit einer spektakulären neuen Zusammenarbeit. Die ikonische Girlband, bestehend aus Geri Halliwell (53), Victoria Beckham (51), Melanie C. (51), Emma Bunton (49) und Melanie B. (50), hat sich mit dem Rugbyteam Red Roses für eine besondere Kollektion zusammengeschlossen. Die Kooperation umfasst eine Reihe von lizenzierten Produkten, die mit dem berühmten "Girl Power"-Slogan der Gruppe verziert sind. Fans der Band können sich auf Shirts, Jacken, Hoodies und Rugby Bälle freuen. "Wir sind begeistert, mit den Red Roses zusammenzuarbeiten und den Frauensport zu unterstützen", verkündeten die Spice Girls laut der Tageszeitung Mirror.

Captain Zoe Aldcroft von den Red Roses äußerte sich begeistert über die Partnerschaft mit der Band, da beide Teamgeist, Stärke und Ausdauer als gemeinsame Werte teilen. Diese Zusammenarbeit sei eine fantastische Gelegenheit, neue Fans zu gewinnen und die Popularität des Rugbys weiter zu steigern. Neben der Kollektion kursieren auch Gerüchte über eine Wiedervereinigung zum 30-jährigen Jubiläum der Band. Geri und der Bandmanager Simon Fuller (65) sollen laut Daily Mail bereits Pläne schmieden, um mögliche zukünftige Projekte zu realisieren.

Während die Fans gespannt auf die neuen Fanartikel warten, haben Emma und Melanie B. kürzlich zusammen an der Musikserie KPOPPED teilgenommen. Dort performten sie ihre Hits "Wannabe" und "Say You'll Be There" in einem neuen musikalischen Gewand. Bei diesem Event, das westliche Künstler mit koreanischen Musikikonen zusammenbringt, fehlten Victoria, Mel C und Geri. Doch ihre Fans sind gespannt, welche Überraschungen das legendäre Quintett als Nächstes plant.

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown und Melanie Chisholm im August 2012

Getty Images Die Spice Girls im Juni 2007

