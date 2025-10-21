Das sagen die Fans zum neuen "Bachelor in Paradise"-Cast

Schon bald geht es endlich los: Nach einer verlängerten Sendepause geht Bachelor in Paradise Anfang November wieder an den Start. Seit heute sind auch die Kandidaten für die sechste Staffel der Rosenshow offiziell bekannt. Auf Instagram herrscht Begeisterung unter den Fans – ein User schwärmt: "Einfach Mimi dabei, wie toll! Schauen wir mal, was wird." Ein anderer freut sich: "Ich habe so krass darauf gewartet, Devin wieder in einem Format zu sehen." Auch einige Realitystars kommentieren den Beitrag von RTL, darunter Gloria Schwesinger (33). "Geil, dass es einfach mal Männer und keine frisch 18-jährigen oder Jungs Anfang 20 sind", lobt sie.

Nachdem die Datingshow seit fast zwei Jahren nicht ausgestrahlt wurde, sind die Erwartungen verständlicherweise hoch – und nicht jeder ist durch und durch begeistert von dem Cast. "Also ein Großteil der Mädels sucht mit Sicherheit nicht die große Liebe, sondern eher Fame. Zumindest habe ich sie in den letzten Formaten jeweils so kennengelernt", kritisiert ein User. "Devin ist der Einzige, dem man dort Ernsthaftigkeit abkauft", kommentiert ein weiterer Nutzer. Ein anderer findet: "Keiner will mehr Lukas sehen."

Ex-Bachelor David wird ein weiteres Mal versuchen, vor laufenden Kameras die große Liebe zu finden. Mit ihm ziehen zehn weitere Kandidaten in die Villa ein, die bei Die Bachelorette ihr Glück versucht haben: Aus der Staffel 2024 sind Bennett, Ferry, Devin, Jan K., Erik und Musti mit dabei. Markus war 2023 auf Rosenjagd, Lukas und Jan H. im Jahr 2022. Max hat sogar schon 2022 "Bachelor in Paradise"-Luft geschnuppert.

Unter den Kandidatinnen ist Mimi die Dame mit der meisten TV-Erfahrung – sie war ebenfalls 2022 bei "Bachelor in Paradise" dabei. Judith mischte 2021 bereits mit, sowie Janine Christin im Jahr 2019. Zu ihnen stoßen Vicky, Michelle und Viviane aus der Die Bachelors-Staffel 2025. Lissy, Jessica, Larissa und Nadia waren 2024 die ersten, die gleich zwei Junggesellen vorgesetzt bekamen. Kristina kämpfte schon 2018 um die Rosen des Bachelors.

