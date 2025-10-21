Nach Promi-BB-Aus: So war Christinas Wiedersehen mit Tochter

Christina Dimitriou (33) hat die diesjährige Staffel von Promi Big Brother hinter sich gelassen. Trotz eines frühen Ausstiegs aus dem Haus war das Wiedersehen mit ihrer Tochter ein besonders bewegender Moment, wie sie jetzt in einem Interview mit Promiflash verriet. "Sie hat mich gar nicht mehr losgelassen", beschreibt Christina diese innige Begegnung. Ihr Kind sei sehr anhänglich gewesen und habe sie direkt durchgehend umarmt. "Du hast keine Ahnung, wie schlimm das war, also sehr emotional. Sie war auch sehr anhänglich", erzählte sie.

Um die Distanz während ihrer Zeit im TV-Container etwas zu überbrücken, hatte die Reality-Darstellerin daheim vorgesorgt: Sie bat ihre Mutter, den Fernseher anzulassen, damit ihre Stimme präsent bleibt und die Kleine sie nicht vergisst. "Ich hatte ja meiner Mutter auch gesagt, sie soll schön den Fernseher laufen lassen, damit sie meine Stimme hört und mich auch sieht", so Christina. Offenbar funktionierte das: "Und sie hat immer wieder auf mich reagiert, das macht mich glücklich."

Nach dem Exit von Christina passierte bei "Promi Big Brother" noch einiges. Das große Finale war an Spannung kaum zu überbieten: Jimi Blue Ochsenknecht (33), Harald Glööckler (60) und Michael Naseband (60) kämpften bis zuletzt um den Sieg und die begehrten 100.000 Euro. Michael musste sich als Erster geschlagen geben, danach warteten Jimi Blue und Harald Hand in Hand auf die Entscheidung. Schließlich löste der Schauspieler mit den meisten Zuschauerstimmen große Emotionen aus. "Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren!", schluchzte Jimi Blue, bevor er sich unter Tränen eine Zigarette anzündete und murmelte: "Ich gehe jetzt mit Zigarette rein, mir egal!"

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou bei "Promi Big Brother" 2025

Instagram / christinadimitriou_official Realitystar Christina Dimitriou mit ihrer Tochter, März 2025

Joyn / Willi Weber Jimi Bluue Ochsenknech, "Promi Big Brother 2025"-Sieger