Neues Projekt: Anne Wünsche startet OnlyFans-WG auf Mallorca

Anne Wünsche (34) zieht ein neues Projekt auf: Die Influencerin und Unternehmerin plant auf Mallorca eine OnlyFans-Wohngemeinschaft, in der mehrere Creatorinnen zusammenleben und gemeinsam Inhalte produzieren werden. Das Vorhaben soll unter dem Dach ihrer Agentur Moonlight Babes laufen, der Start ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Ort des Geschehens: eine Villa auf der Baleareninsel, die als Wohn- und Arbeitsort dienen soll. Dabei setzt Anne auf ein reines Frauenteam mit fünf bis sechs Models. "Wir stecken schon mitten in der Planung und Umsetzung", verriet sie in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Sie plane, etwa 300.000 Euro zu investieren, bevor die ersten Einnahmen fließen.

Der Plan reifte nach einem Probe-Wochenende: Anne hatte ihre Models nach Mallorca eingeladen, gemeinsam in einer Villa gelebt und den ganzen Tag Content produziert. Das Ergebnis überzeugte sie so sehr, dass sie die Produktion dauerhaft bündeln will. Ein Immobilienmakler sucht bereits nach dem passenden Objekt. Gewünscht ist "viel Luxus" – mindestens fünf bis sechs Schlafzimmer, ein großer Outdoor- und Indoorpool sowie ein weiter Blick über die Inselkulisse. Die WG soll ausschließlich Frauen vorbehalten sein, mit klarer Zielsetzung: effizientere Abläufe, gebündelte Reichweite und gemeinsamer Content. Die Inspiration liefert ein US-Vorbild aus Florida, das mit einem ähnlichen Konzept binnen Monaten Millionenumsätze gemeldet hatte.

Bereits vor zwei Wochen hatte Anne angedeutet, dass sie ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland verlagern wolle. In einer Pressemitteilung an Promiflash ließ die Unternehmerin durchblicken, wie sehr sie die aktuellen Unsicherheiten in Europa beschäftigen. "Ich habe drei Kinder und natürlich möchte ich, dass sie in Sicherheit aufwachsen", erklärte sie. Meldungen über Drohnen und gesellschaftliche Unruhen bereiteten ihr Sorgen, weshalb sie eine Auswanderung nach Mallorca oder Dubai ins Auge fasste.

