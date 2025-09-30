Plant Victoria Beckham Bühnen-Comeback mit den Spice Girls?

Victoria Beckham (51) sorgt für Aufregung unter Musikfans, nachdem sie auf Instagram einen besonderen Hinweis hinterlassen hat: Die Designerin und ehemalige Sängerin veröffentlichte ein Video ihres Mannes David Beckham (50), in dem er beim Oasis-Konzert im Wembley-Stadion sichtlich den Moment genießt. Dabei taggte sie ihre ehemaligen Spice Girls-Kolleginnen Mel B (50), Geri Halliwell (53), Emma Bunton (49) und Mel C (51) und schrieb provokativ: "Verlockend...". Victoria, die zuletzt bei den Olympischen Spielen 2012 mit der Band auftrat, hat damit Fantasien über ein mögliches Comeback der ikonischen Girlgroup entfacht.

Erst im Frühjahr hatte The Sun berichtet, dass Mel B, Geri, Emma und Mel C angeblich Pläne für eine Welttournee im nächsten Jahr schmieden. Victoria hatte sich bisher bei derartigen Plänen zurückgehalten und betont, dass Familie und ihre Modekarriere für sie Vorrang haben. Doch das energiegeladene Konzert der Gallagher-Brüder und die magische Atmosphäre im Stadion könnten sie nun umgestimmt haben. Die Rückkehr von Noel (58) und Liam Gallagher (53) zu Oasis hat gezeigt, wie Euphorie und Nostalgie einen besonderen Zauber schaffen können. Ob dies auch für die Spice Girls gilt, bleibt abzuwarten.

Victoria nutzte das Event, um Zeit mit der Familie zu verbringen. So war nicht nur Ehemann David an ihrer Seite, sondern auch die gemeinsamen Kinder Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14). Ihr ältester Sohn Brooklyn (26), der in letzter Zeit stärker auf Abstand zur Familie gegangen sein soll, fehlte bei dem Familienausflug. Ob Victoria sich tatsächlich eine Rückkehr auf die Bühne vorstellen kann, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Getty Images Victoria Beckham im Februar 2024

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown 2012

Instagram / melaniecmusic Spice Girls Melanie C und Victoria Beckham