Insider sicher: Nicole Kidman hofft auf Versöhnung mit Keith

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) haben nach 19 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Die Nachricht wurde am 30. September von TMZ verbreitet, wobei Keith die Schauspielerin Berichten zufolge völlig überrumpelt haben soll. Während das Paar sein gemeinsames Leben in Nashville führte, reichte die Schauspielerin nun wegen "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung ein. Im Fokus steht dabei vor allem das Wohl ihrer beiden Töchter, Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14). Laut den Scheidungsunterlagen sollen die Mädchen überwiegend bei Nicole leben – ganze 306 Tage im Jahr. Ihren Vater Keith dürfen sie demnach an 59 Tagen sehen. Ein schmerzhaftes Ende für eine Ehe, die einst als eine der beständigsten in Hollywood galt. Insider berichten jetzt jedoch, dass Nicole Keith sofort wieder zurücknehmen würde.

Hinter den Kulissen scheint Nicole stark mit der Trennung zu kämpfen. Quellen berichten, dass sie bis zuletzt daran geglaubt habe, an ihrer Ehe zu arbeiten, und die Entscheidung ihres Mannes sie hart getroffen habe. Mittlerweile kursieren sogar Gerüchte über mögliche neue Beziehungen Keiths, unter anderem mit der 25-jährigen Musikerin Maggie Baugh sowie der 32-jährigen Country-Sängerin Kelsea Ballerini (32). Diese Gerüchte wurden jedoch bislang nicht bestätigt.

Keith und Nicole galten lange als eines der Vorzeigepaare, das durch Höhen und Tiefen gemeinsam ging. Die beiden lernten sich 2005 kennen und heirateten ein Jahr später. Ihre Ehe, die stets im Rampenlicht stand, war geprägt von romantischen Gesten, öffentlichen Liebesbekundungen und einer gemeinsamen Hingabe an ihre Familie. Freunde und Angehörige beschreiben Nicole als zutiefst verletzt, jedoch offen für eine Versöhnung. "Sie würde ihn sofort zurücknehmen, falls er sich nicht schon anderweitig gebunden hat", erklärte ein langjähriger Bekannter gegenüber Daily Mail. Trotz aller Widrigkeiten bleibt aber eines sicher: Für ihre Kinder wird die Schauspielerin immer versuchen, starken Rückhalt zu geben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban, am 17. September 2024 in Los Angeles, Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images Sunday Rose Kidman-Urban und Nicole Kidman bei der W-Magazine-Party, Januar 2025