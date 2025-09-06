Victoria Beckham gesteht Unsicherheiten wegen Hautproblemen

Victoria Beckham (51) hat offen über ihre Sorgen bezüglich ihrer Haut gesprochen. Die ehemalige Spice Girl-Sängerin, die jetzt erfolgreiche Designerin ist, teilte auf Instagram mit, dass sie mit problematischer Haut zu kämpfen hat und aufgrund dessen oft unsicher ist. In einem Video erklärte sie, dass sie eine Make-up-Routine bevorzuge, die natürlich wirkt und ihre Haut nicht belastet. Dabei setzt sie auf Produkte aus ihrer eigenen Kosmetiklinie, die darauf abzielen, Fältchen nicht zu betonen. "Ich möchte, dass meine Haut wie Haut aussieht und nicht wie maskiert", sagte sie offen.

Victoria gewährte ihren Fans einen persönlichen Einblick in ihre Schönheitsroutine, während sie im Bademantel vor der Kamera saß. Sie betonte, dass sie Produkte verwende, die ihr einen natürlichen Glanz verleihen und ihre Haut nicht straff wirken lassen. Ihre Kosmetikprodukte, betonte sie, helfen ihr, das Erscheinungsbild von Sonnen- und Akneschäden zu mildern. Trotz ihrer Hautprobleme, die bereits in ihrer Jugend begannen, ist die Designerin stolz darauf, ihren Fans authentische Momente zu zeigen.

Abseits ihrer beruflichen Erfolge muss sich Victoria mit familiären Herausforderungen auseinandersetzen. Die Spannungen innerhalb der Beckham-Familie, insbesondere mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn (26) und dessen Ehefrau Nicola (30), belasten sie. Bei einem kürzlichen Familientreffen zu Ehren des Geburtstags ihres Sohnes Romeo (23) war Brooklyn abwesend. Dies führte zu Spekulationen über einen anhaltenden Konflikt, der schon früher begann. Familienbande stehen für Victoria im Mittelpunkt, und ihre Sorgen, Brooklyn weiter zu entfremden, trüben ihre ansonsten erfolgreiche Karriere. Trotz der Schwierigkeiten bleibt sie optimistisch und fokussiert sich auf das Positive in ihrem Leben.

Getty Images Victoria Beckham, Model

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham

