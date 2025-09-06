"Wird knallen": Laura Blond reagiert auf Dschungel-Gerüchte

Bis das Dschungelcamp im Januar 2026 endlich wieder seine Tore öffnet, ist es zwar noch eine Weile hin – trotzdem ranken sich im Netz schon jede Menge Gerüchte um die möglichen Teilnehmer. Ein heißer Anwärter soll Serkan Yavuz (32) sein. Er ist seit 2019 eine feste Größe im Reality-TV und machte in diesem Jahr mit seinem Liebes-Aus Schlagzeilen. Besonders pikant: Seine Affäre Eva Benetatou (33) soll schon in der vergangenen Staffel als Nachrückerin im Cast gewesen sein. Ob sie dieses Mal zum Zug kommt? Im Interview mit Promiflash schätzt Realitystar Laura Maria Lettgen alias Laura Blond ein mögliches TV-Aufeinandertreffen ein. "Ich glaube, mit Serkan wird es halt super schwierig. Und Eva ist auch so eine Person, mit der kann es halt auch schon sehr unangenehm werden", überlegt die Love Island VIP-Kandidatin und resümiert voller Vorfreude: "Ich denke, es wird knallen."

Laura entpuppt sich im Gespräch mit Promiflash als echter Dschungelcamp-Fan – in dem Kultformat kämen immer wieder völlig neue Geschichten ans Tageslicht. "Ich bin gespannt, was da so rauskommt", meint sie. Ob Serkan in Down Under eine Versöhnung mit Eva anstreben oder doch lieber auf Abstand gehen würde, vermag Laura allerdings nicht einzuschätzen. "Bei Serkan ist es ja immer ein Überraschungspaket, da kann ja immer alles passieren", findet die Dubai-Auswanderin und führt weiter aus: "Ich hatte den Eindruck, dass er versucht, jetzt wieder sein Image aufpolieren zu wollen. Dann wäre es natürlich förderlich, wenn er sich mit Eva gut stellt."

Angeblich ist Evas Teilnahme am Dschungelcamp längst in trockenen Tüchern – sie soll sogar Prominent getrennt dafür abgesagt haben. Die 33-Jährige selbst hält sich aktuell noch bedeckt, was ihre mögliche Teilnahme am Dschungelcamp anbelangt. Ihr Ex Chris Broy (36) hat jedoch eine klare Meinung dazu. "Ich finde es lächerlich, wenn die noch mit dem Dschungel belohnt werden", macht er im Interview mit Promiflash deutlich.

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Lettgen bei der "Love Island VIP"-Premiere

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Serkan Yavuz

Getty Images Evanthia Benetatou, August 2025