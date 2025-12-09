Ex Brooke verlangt 13 Millionen Euro von Charlie Sheen

Brooke Mueller (48) fordert angeblich knapp 13 Millionen Euro an ausstehendem Kindesunterhalt von ihrem Ex-Mann Charlie Sheen (60) und setzt ihm laut einem Gerichtsantrag vom 4. Dezember eine Frist von 30 Tagen. In einem Gerichtsdokument, das der Presse via Fox News Digital vorliegt, wird von 13.186.701 Euro gesprochen, eine Summe, die sich aus Unterhaltszahlungen in Höhe von 7.685.635 Euro und 5.501.065 Euro Zinsen zusammensetzen soll. Ursprünglich war im Zuge ihrer Scheidung im Jahr 2011 eine monatliche Zahlung von rund 47.000 Euro vereinbart worden. Laut den Unterlagen hat der Schauspieler jedoch ab 2012 keine regelmäßigen Zahlungen mehr geleistet und zeitweise ganz ausgesetzt. Erst 2023 nahm er die Zahlungen wieder auf, jedoch weit unter dem vereinbarten Betrag. Charlie und Brooke waren rund drei Jahre verheiratet, die Scheidung wurde 2011 finalisiert. Zuständig ist ein Gericht in den USA, eine Stellungnahme von Charlies Team wurde angefragt.

Die Zwillinge Bob und Max, die aus der kurzen Ehe des Schauspielers und der Schauspielerin stammen, leben mittlerweile bei Charlie. Ein Gerichtsbeschluss aus dem Jahr 2024 regelt, dass Brooke nur dann weiterhin Besuchszeiten und geteiltes Sorgerecht für die Söhne genießen wird, wenn sie negative Ergebnisse bei Drogen- und Alkoholtests vorweisen kann. Charlie hatte in der Vergangenheit selbst mit Suchtproblemen zu kämpfen, erklärte jedoch, seit acht Jahren nüchtern zu sein. "Ich habe die Jungs in den letzten Jahren hauptsächlich alleine großgezogen", sagte er in einem Interview. Öffentliches Feedback zu den neuesten Anschuldigungen gibt es bislang keins.

Charlie und Brooke galten einst als ein glückliches Paar, das sich auch nach der Trennung um eine harmonische Co-Elternschaft bemühte. In der Vergangenheit lebten sie in direkter Nachbarschaft, um das Leben ihrer Kinder möglichst harmonisch zu gestalten. Es lag ihnen viel daran, ein gutes Verhältnis aufrechtzuerhalten, was sich in täglichen Gesprächen und gegenseitiger Unterstützung äußerte. Nun zeigt sich, dass diese Beziehung offenbar von Schwierigkeiten überschattet wurde, die in den jüngsten Entwicklungen ihren Höhepunkt finden. Die Zwillinge selbst, die heute Teenager sind, wurden von Charlie in Interviews stets gelobt: "Sie sind echt cool, echt klug und echt witzig." Ein Lichtblick inmitten der Konflikte ihrer Eltern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke Mueller und Charlie Sheen, 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Valerie Macon/Getty Images Brooke Mueller, Schauspielerin