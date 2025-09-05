Minus 28 Kilo: So steht Matthias Mangiapane zu Ozempic & Co.

Matthias Mangiapane (41) hat in der vergangenen Zeit enorm abgenommen und kann nun ein beeindruckendes Minus von 28 Kilogramm auf der Waage verzeichnen. Dies gelang dem Reality-TV-Star durch den Einsatz einer Keto-Diät, einer kohlenhydratarmen Ernährungsweise, die mittlerweile viele Anhänger gefunden hat. Doch was hält die Hot oder Schrott-Bekanntheit eigentlich von Abnehmhilfen wie Ozempic, einer Magenband-OP und Co.? In einem Interview mit Promiflash verrät er: "Ich bin immer der Meinung, es soll jeder im Grunde genommen das machen, was er für sich und für seinen Körper als gut und gesund empfindet."

Auch Matthias hat bereits Erfahrungen im Umgang mit der heißbegehrten Wunderspritze machen dürfen – doch auf diese hätte er wohl gerne verzichtet. "Für mich war es die Hölle. Ich bin ganz ehrlich: Für mich gibt es nichts Schlimmeres als zu brechen. Für mich gibt es auch nichts Schlimmeres, als keinen Hunger und kein Geschmacksgefühl mehr zu haben. Und das waren alles Nebenwirkungen, die ich hatte", berichtet er im Gespräch mit Promiflash. Die Nebenwirkungen überstiegen bei Weitem die potenziellen Vorteile. Er fühlte sich unwohl, und vor allem der trockene Mund machte ihm zu schaffen, sodass er ständig literweise Wasser trinken musste. Für Matthias ist die Lebensqualität entscheidend, und deshalb wählte er die ketogene Diät, die ihm erlaubt, weiterhin gesellschaftlich am Essen teilzunehmen.

In den vergangenen Monaten zeigte sich der Ex-Dschungelcamper äußerst diszipliniert. Mittlerweile gönnt er sich ab und an auch mal eine kleine Ausnahme. So verriet Matthias: "Also, ich trinke schon auch mal wieder ein Gläschen Weißweinschorle oder esse auch mal zum Frühstück ein Ei Benedikt mit einer dünnen Scheibe Toast darunter." Diese kleinen Sünden sind allerdings selten und beeinflussen seine Ernährungsweise nicht grundsätzlich. Sein großes Ziel verfolgt der TV-Star weiterhin mit Ehrgeiz.

Matthias Mangiapane, August 2025

Matthias Mangiapane, September 2025

Matthias Mangiapane im August 2025

