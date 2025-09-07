Alicia Silverstone schwört auf Veganismus gegen Asthma

Schauspielerin Alicia Silverstone (48) hat nun enthüllt, dass sich ihr Gesundheitszustand bemerkenswert verbessert hat, seit sie sich für eine vegane Ernährung entschieden hat. In einem Gespräch mit Oliver Hudson (49) in seinem Podcast "Sibling Revelry" erzählte Alicia, dass ihr Asthma und andere Atembeschwerden verschwanden, nachdem sie tierische Produkte aus ihrer Ernährung gestrichen hatte. Vor ihrer Ernährungsumstellung war sie täglich auf ein Asthmaspray angewiesen und erhielt wöchentlich Allergiespritzen. Sie nahm auch mehrmals im Jahr Antibiotika wegen Bronchitis.

Die 48-Jährige erklärte, dass sie ursprünglich aus ethischen Gründen vegan geworden sei, um Tiere zu schützen. Dennoch profitierte sie unerwartet auch gesundheitlich von dieser Entscheidung. Alicia bemerkte, dass sie nicht nur ihr Asthmaspray loswurde, sondern auch andere Beschwerden wie Akne verschwanden. Sie schrieb diesen Wandel gutem Karma zu, doch wissenschaftliche Studien belegen tatsächlich die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung. Eine Untersuchung der National Library of Medicine zeigt, dass qualitativ hochwertige, pflanzenbasierte Diäten mit einer verbesserten Atemwegsgesundheit verbunden sein können.

Einst liebte sie Eiscreme und Pommes, heute schwört sie auf eine pflanzenbasierte Ernährung, die ihr Leben tiefgreifend beeinflusst hat. Neben den körperlichen Vorteilen scheint ihr der neue Lebensstil auch eine innere Zufriedenheit zu schenken. Die Schauspielerin, die in den 90ern durch Filme wie "Clueless" bekannt wurde, beschrieb die gesamte Veränderung als Neuanfang. Alicia dachte auch darüber nach, welche gesundheitlichen Probleme sie möglicherweise hätte, wenn sie bei ihrer vorherigen Ernährungsweise geblieben wäre.

Getty Images Alicia Silverstone auf der "Vanity Fair Oscar"-Party

Instagram / aliciasilverstone Alicia Silverstone im August 2024

ActionPress Der "Clueless"-Cast