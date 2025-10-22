Diese wilden Namen würde Kim Virginia ihrem Rüden geben

Frischer Welpen-Trubel bei Kim Virginia (30) und Nikola Glumac (29): Das Reality-Duo hat sich zwei Dalmatinerwelpen ins Haus geholt. Bei einem Detail dürfen jetzt die Fans ran. In einer aktuellen Instagram-Story verrät die Influencerin, dass die Fellnasen noch namenlos sind. Für den kleinen Rüden schwärmt sie von besonders feurigen Ideen und bittet ihre Community, bei der Entscheidung mitzuhelfen. Zur Wahl stehen "Nacho", "Jalapeño" und "Papi Chulo" – drei Vorschläge, die so temperamentvoll klingen wie ein Fiesta-Abend. Wann die finale Entscheidung fällt und wo die Abstimmung läuft, kündigte die Influencerin ebenfalls auf Instagram an.

Bereits einen Tag zuvor hatten Kim Virginia und Nikola die Ankunft ihrer neuen Familienmitglieder mit einem süßen Video auf Social Media gefeiert. Die beiden hielten die kleinen Dalmatiner in die Kamera und strahlten dabei über das ganze Gesicht. "Ich bin eine Mami!", schrieb die Influencerin begeistert unter den Clip. Die Reaktionen der Fans fielen eindeutig aus: Von "So Zucker!" bis zu "Wie süß sind die denn bitte!" reichte das Lob – doch es gab auch skeptische Stimmen. Einige Nutzer fragten kritisch, ob zwei so aktive Hunde überhaupt ins Leben der beiden passen. "Mit den beiden Mäuschen steht die Weltreise aber so was von auf der Kippe", kommentierte ein Follower.

In den vergangenen Tagen verkündeten Kim Virginia und Nikola direkt noch eine rührende Nachricht: Das umstrittene Influencer-Paar gab sich in Las Vegas das Jawort und ging damit den Bund der Ehe ein. Gefeiert wurde anschließend nicht in einem edlen Restaurant oder am Spieltisch eines Casinos, sondern ganz bodenständig am Straßenrand. "Und für die, die das nicht verstehen, genau das ist für mich der Vibe. Mit der Person, die man liebt, einfach auf'm Bordstein sitzen, Torte essen, Sekt trinken und die Hochzeit feiern. Das ist genau das, was die wenigsten machen. Es muss nicht alles Mainstream oder teuer sein, um schön zu sein", erklärte Nikola unter dem Post.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und ihr Welpe, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung mit ihren Dalmatinerwelpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025