Keira Knightley enthüllt übergriffige Paparazzi-Erfahrungen

Keira Knightley (40) hat nun erschreckende Details über die dunklen Seiten ihres frühen Ruhms enthüllt. In einem Interview mit The Times sprach die Schauspielerin jetzt über die Belästigung durch Paparazzi, die sie als junger Star erleiden musste. Jahrelang wurden ihre Privatsphäre und ihr Alltag gestört, als Fotografen vor ihrem Zuhause lauerten und sie mit beleidigenden Worten beschimpften. Besonders abscheulich: Begriffe wie "Hure" und "Schlampe" wurden genutzt, um sie und nahestehende Männer in ihrem Leben, darunter ihr Vater und ihr Bruder, zu provozieren. "Ich weiß noch, wie ich eines Tages aufwachte und zehn Männer vor meiner Haustür standen – und sie gingen etwa fünf Jahre lang nicht weg", schilderte Keira.

Die heute 40-Jährige beschreibt eine Zeit ständiger Alarmbereitschaft. Sie habe ein "körperliches Gefühl" entwickelt, um Verfolger zu erkennen, und aus Angst vor Einbildungen jeden Tag die Zeitungen gekauft: "Und jedes Mal hatte ich Recht. Es gab ein Foto. Auch wenn ich sie nicht selbst gesehen hatte", erklärte sie laut Deadline. Um sich gegen diese Angriffe zu wehren, griff die Schauspielerin zu kreativen Maßnahmen. Sie versuchte unter anderem, die Paparazzi mit identischer Kleidung und völliger Bewegungsstarre zu langweilen: "Ich stand buchstäblich einfach nur da. Regungslos. An einem Tag stand ich fünf Stunden lang still."

Keira, die mit ihrer Rolle in Fluch der Karibik internationale Berühmtheit erlangte, hat sich in der Vergangenheit häufig reflektierend zu ihrem frühen Ruhm geäußert. Bereits mit 18 Jahren wurde sie mit den Schattenseiten des Star-Daseins konfrontiert, darunter ständiges Misstrauen und die Bedrohung durch Stalker. Trotz dieser schwierigen Anfangszeit bleibt sie bis heute eine feste Größe in Hollywood, die für ihre beeindruckende Karriere geschätzt wird. Ihr offener Umgang mit den dunklen Seiten des Ruhms macht sie zudem für viele Fans zu einem Vorbild in Sachen Stärke und Selbstbewusstsein.

Getty Images Keira Knightley im März 2023

Getty Images Keira Knightley, Januar 2025

ActionPress/United Archives GmbH Keira Knightley und Johnny Depp