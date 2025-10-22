Rea Garveys Tochter Aamor strahlt auf erstem roten Teppich

Musiker Rea Garvey (52) überraschte seine Fans mit einem besonderen Auftritt: Er zeigte sich kürzlich zum ersten Mal gemeinsam mit seiner 20-jährigen Tochter Aamor in der Öffentlichkeit. Bei dem Channel Aid Charity Konzert im ausverkauften Deutschen Schauspielhaus in Hamburg posierten Vater und Tochter selbstbewusst auf dem roten Teppich. Rea und seine Begleitung glänzten später auch musikalisch auf der Bühne – eine Premiere, die von Fans und Fotografen gleichermaßen gefeiert wurde.

Während Rea für den roten Teppich einen lässigen Look aus schwarzer Jacke, weißem T-Shirt und Sneakern wählte, erschien Aamor in einem hochgeschlossenen Kleid mit feiner Raffung und transparentem Rock. Dazu kombinierte sie auffällige goldene Ohrringe, die alle Blicke auf sich zogen. Doch das Highlight des Abends war der gemeinsame Bühnenauftritt von Vater und Tochter. Mit Unterstützung des 65-köpfigen Lufthansa Orchesters und des Chores Hamburg Voices legten die beiden eine opulente Pop-Show hin. Zuvor hatte Aamor bereits an Reas Album "Halo" mitgewirkt.

Der in Irland geborene Sänger Rea, der 1998 nach Deutschland zog, hielt sein Privatleben stets weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bevor die Musik ihn auf große Bühnen brachte, verdiente er sein Geld mit Gelegenheitsjobs, etwa als T-Shirt-Verkäufer oder Roadie auf Festivals – Erfahrungen, über die er später offen sprach und die seinen bodenständigen Ruf prägten. Im TV wurde er vielen als Coach bei The Voice of Germany vertraut, doch abseits des Rampenlichts blieb die Familie lange sein geschützter Raum. Tochter Aamor verfolgt seit 2024 ebenfalls eine Laufbahn als Musikerin.

Imago Rea Garvey mit Tochter Aamor Garvey im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, 2025.

Getty Images Rea Garvey, August 2024

Getty Images Rea Garvey, Sänger