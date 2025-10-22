Haben Marc-Robin Wenz und Alessandra Wichert noch Kontakt?

Marc-Robin Wenz und Alessandra Wichert (29), die sich zuletzt gemeinsam als Paar in der Welt des Reality-TV zeigten, haben sich vor einem Monat getrennt. Über die Gründe des Beziehungsendes schweigt Marc-Robin beharrlich. Doch nun äußerte sich der Reality-Star gegenüber Promiflash zur aktuellen Beziehungsebene mit Alessandra: "Es ist aus. Man hat Kontakt." Diese Aussage wirft Fragen auf und hält die Fans des einstigen Paares in Spannung, ob die beiden jemals zueinander zurückfinden könnten.

Auf die Frage, ob es eine Chance für ein Liebes-Comeback geben könnte, bleibt Marc-Robin jedoch unbestimmt. "Vielleicht, das wird sich rausstellen", erklärt er im Interview. Auch auf die Frage, ob er aktiv um Alessandra kämpfe, bleibt er kryptisch: "Wer weiß?" Mehr Details zu möglichen Entwicklungen ließ er nicht verlauten. Während er also vage Aussagen trifft, scheinen weitere Entwicklungen in dieser Angelegenheit noch völlig offen zu sein.

Die Liebesgeschichte von Marc-Robin und Alessandra hatte ihre Höhen und Tiefen. Im August beendeten die beiden ihre Beziehung, und er sprach von starken Gefühlen, die letztlich aber nicht ausgereicht hätten. Alessandra, die sich im Reality-TV einen Namen gemacht hat, und der Reality-Star, die einst als Traumpaar galten, lassen mit ihren zurückhaltenden Äußerungen den Raum für Spekulationen. Ob sich ihre Wege nochmal kreuzen und gemeinsam ein neues Kapitel geschrieben wird, bleibt für die Zuschauer eine spannende Frage.

Collage: Instagram / marc.robiin, Instagram / alessandrawichert Collage: Marc-Robin Wenz und Alessandra Wichert

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, August 2025