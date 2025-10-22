"Love Island VIP": Ist Yannick wirklich Gabrielas Typ?

Bei Love Island VIP wurde Gabriela Alves von Yannick Syperek als Couple ausgewählt. Jetzt spricht die Reality-TV-Darstellerin offen darüber, wie sie zu Yannick steht. In einem Gespräch mit Promiflash enthüllte Gabriela, ob Yannick optisch ihrem Typ entspreche: "Also eigentlich ja nicht. Aber Yannick hat mich mit seinem Charakter überzeugt. Und ob das mich hält oder nicht, das werden wir dann sehen", erklärte sie ehrlich. Offenbar zählt für Gabriela mehr als nur das Äußere – was genau, ließ sie jedoch offen.

Gabriela, die als eine von drei Granaten in die "Love Island"-Villa kam, führte weiter aus, dass es bei ihr weniger um das Aussehen als vielmehr um die Persönlichkeit geht. Sie erklärte, dass es möglich sei, ihren Vorstellungen trotz äußerlicher Unterschiede zu entsprechen, wenn die inneren Werte stimmen. "Wenn der Charakter mich komplett überzeugt und der Mensch mich überzeugt, dann ist mir das Optische auch egal", betonte sie im Interview. Offenbar hat Yannick es bisher geschafft, Gabriela mit seiner Art zu beeindrucken – ob mehr daraus wird, bleibt abzuwarten.

Privat zeigt sich Gabriela abseits der TV-Kulisse gern nahbar, teilt in sozialen Netzwerken Einblicke in ihren Alltag und sucht den Austausch mit ihren Followern. Bei Events hält sie den Kontakt zu anderen Reality-Gesichtern, mit denen sie häufig in Projekten zusammenarbeitet oder sich bei Formaten wiedertrifft. Yannick wiederum gilt unter Weggefährten als unkompliziert und humorvoll; in Runden mit Freunden übernimmt er oft die Rolle des Organisators. In der Villa punktet er laut Mitstreiterinnen vor allem mit Aufmerksamkeit im Gespräch – eine Eigenschaft, die Gabriela nun offenbar genauer kennenlernen will.

Collage: RTL / René Lohse, Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Collage: Yannick Syperek und Gabriela Alves von "Love Island Vip"

RTL / Frank Beer Gabriela, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Bekanntheit