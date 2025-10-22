Marc-Robin sicher: "Forsthaus Rampensau" bringt Shitstorm

Marc-Robin Wenz und Henna haben als Duo bei der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" eingecheckt und sorgen schon vor der Ausstrahlung für Wirbel. Wie Marc-Robin im Interview mit Promiflash berichtet, erwartet die Zuschauer jede Menge Drama. Der Reality-TV-Star ließ dabei durchblicken, dass er sich während der Dreharbeiten nicht nur Freunde gemacht hat: "Ich habe extremen Streit mit einer Person da drinnen und aus der Nummer werde ich auch nicht unbedingt gut rauskommen." Obwohl er sich zunächst bedeckt hielt, deutet seine Aussage an, dass die Staffel besonders hitzig wird.

Zum konkreten Streit wollte Marc-Robin nicht allzu viel verraten, versicherte aber, dass es kein harmloser Disput ist. "Ich kann mir auch meinen nächsten Skandal einholen", erklärte er vielsagend, ohne näher auf die beteiligten Personen oder Details einzugehen. Die Befürchtungen, dass seine Beteiligung am Format wieder polarisieren könnte, liegen nah. In der Vergangenheit sorgte sein Verhalten wiederholt in den sozialen Medien für Aufregung und heftige Diskussionen.

Henna, mit der Marc-Robin in dieser Staffel antritt, hatte sich schon zuvor gegen Kritik an ihrer Teilnahme ausgesprochen. Das Duo verspricht durch diese Konstellation jedenfalls Spannung, denn beide sind keine Unbekannten, wenn es um intensiven Austausch und Meinungsstärke in der Öffentlichkeit geht. Für Henna war Marc-Robin zudem die Wunschwahl als Partner, was die Vorfreude auf mögliche Dynamiken im Forsthaus weiter anheizt. Es bleibt abzuwarten, wie die Verbindung der beiden tatsächlich im Wettbewerb und unter den Augen der Zuschauenden funktioniert.

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

Instagram / hennschka Henna, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin 2025

Joyn / Nadine Rupp Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"