Fans sprachlos: Kim und Nikola Glumac adoptieren drei Hunde

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) freuen sich über tierischen Familienzuwachs: Auf Instagram zeigen die Reality-TV-Stars, dass zu ihren zwei Dalmatinern nun spontan ein dritter Welpe dazugestoßen ist. In einem gemeinsamen Video erklären sie mit einem Augenzwinkern, warum es bei ihnen nicht bei zwei Hunden bleibt – und präsentieren direkt die neue Fellnase. Ganz so begeistert wie die beiden sind zahlreiche Nutzer jedoch nicht: "Ich möchte meine Meinung gar nicht kundtun, aber… Wie sehr hat sich euer Leben denn jetzt geändert, dass diese Konstellation passen soll? Ist die Weltreise eigentlich abgeschlossen?"

Einige User werfen den Eheleuten vor, dass sie keine Zeit für die Welpen haben und ihr Lebensstil eine artgerechte Haltung nicht voraussetze. Kim und Nikola lässt die harsche Kritik bisher kalt. Das Paar plaudert in seinem Clip offen darüber, wie turbulent es mit den Tieren zu Hause zugeht und macht deutlich, dass die Entscheidung ganz frisch gefallen ist. Kim führt aus, dass sie die Hunde aus schwierigen Verhältnissen geholt haben und ihnen ein stabiles Zuhause geben wollen. "Man muss sich natürlich extrem viel mit denen auseinandersetzen. Wir werden uns auch einen Trainer holen. Das ist ganz klar, wenn die älter sind und sich jetzt erst mal eingelebt haben und so weiter", erklärt die Influencerin.

Trotz des nicht abreißenden Gegenwinds in den sozialen Medien scheint es aktuell für Kim und Nikola rundzulaufen. Vor einer Woche besiegelten die Promis unter Palmen-Stars ihre Liebe und gaben sich in Las Vegas das Jawort. Zu diesem besonderen Anlass verzichteten die Reality-TV-Bekanntheiten zwar auf den Besuch ihrer Familie und Freunde, dennoch beschrieben sie ihre Hochzeit gegenüber ihrer Community als "den schönsten Tag ihres Lebens."

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung mit ihren Hunden, Oktober 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia nach ihrer Las-Vegas-Hochzeit