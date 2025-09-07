"Die Odyssee": Christopher Nolan verfilmt Homer mit Top-Cast

Christopher Nolan (55) kehrt mit einem neuen Filmepos zurück, das die griechische Mythologie zum Leben erweckt. Sein neuestes Projekt, "Die Odyssee", basiert auf dem berühmten Werk von Homer und wird die Zuschauer ab dem 16. Juli 2026 in die Kinos locken. Mit einem beeindruckenden Budget von 250 Millionen Dollar (umgerechnet 214.445.016 Euro) und einer Starbesetzung um Matt Damon (54) als Odysseus kann das Publikum spannende Abenteuer erwarten. Damon wird von Tom Holland (29) begleitet, der die Rolle seines Sohnes Telemachus übernimmt, während sich Zendaya (29) als Göttin Athene präsentiert. Die geheimnisvolle Rolle, die Robert Pattinson (39) spielt, bleibt wohl noch länger ein Rätsel.

Gedreht wurde an zahlreichen exotischen Schauplätzen, darunter Marokko und Italien, um die mythische Reise des Odysseus authentisch darzustellen. Eine der besonderen Herausforderungen bestand darin, innovative Filmtechniken einzusetzen, die bisher nicht für massive Produktionen genutzt wurden. Die Entscheidung, den gesamten Film in IMAX-Technologie zu produzieren, verspricht ein visuelles Spektakel, das den Sinn für Christophers Liebe zum Detail und technologischen Fortschritt offenbart. Auch die vielen bekannten Gesichter vor der Kamera sind keine Unbekannten für Christopher: Charlize Theron (50) wird als Zauberin Kirke auftreten, während es Gerüchte um Anne Hathaway (42) als Odysseus' Ehefrau Penelope gibt.

Christopher ist bekannt für seine eindringlichen und gut durchdachten Filmwerke. Mit der Verfilmung der "Odyssee" erfüllt er sich wohl einen langgehegten Traum, nachdem ihm die Regie von "Troja" mit Brad Pitt im Jahr 2004 entgangen war. Neben seiner Frau Emma Thomas (53) in der Produktion setzt er erneut auf seine bewährte Crew aus früheren Projekten, darunter Kameramann Hoyte Van Hoytema und der Komponist Ludwig Göransson. Die jahrelange Zusammenarbeit und das Vertrauen in sein Team versprechen einen Film, der nicht nur in puncto Besetzung, sondern auch durch seine technische Qualität überzeugen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Nolan, Regisseur

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Thomas und Christopher Nolan, März 2024