Cillian Murphy über sein Fehlen in Nolans Film "Die Odyssee"

Cillian Murphy (49) äußerte sich beim Toronto International Film Festival zu seinem Fehlen im kommenden Film "Die Odyssee" von Christopher Nolan (55). Der Schauspieler, bekannt für seine häufige Zusammenarbeit mit dem gefeierten Regisseur, witzelte im Interview mit Variety, dass er erleichtert sei, das Projekt verpasst zu haben. "Ich habe ROMO: 'Relief of missing out'", was er als humorvolle Umkehrung des bekannten Begriffs FOMO ("Fear of Missing Out") erklärte.

Trotz des Scherzes zeigte sich Cillian begeistert. "Wenn jemand 'Die Odyssee' auf die Leinwand bringen kann, dann Christopher Nolan. Ich bin so gespannt, was er daraus macht." Der Schauspieler betonte, wie sehr Christopher seine Karriere beeinflusst habe, und bezeichnete ihn als "einzigartig". Durch ihre gemeinsame Arbeit ist eine professionelle, wenn nicht sogar persönliche Verbundenheit entstanden, die den Schauspieler besonders gespannt auf das neue Werk seines Kollegen macht.

Privat gilt Cillian als eher zurückhaltend und meidet das Rampenlicht, wann immer es möglich ist. Diese Bescheidenheit hat ihn über die Jahre zu einem der angesehensten Schauspieler seiner Generation gemacht. Mit Christopher verbindet ihn nicht nur eine lange gemeinsame Filmgeschichte, sondern auch gegenseitiger Respekt. Die beiden haben in der Vergangenheit bereits für sieben Filme zusammengearbeitet, darunter Kassenschlager wie "Inception", "Batman Begins" und "Oppenheimer".

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy und Christopher Nolan, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Nolan und Cillian Murphy, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy im Oktober 2024