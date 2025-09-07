Kerry Katona: Dramatische Enthüllungen aus ihrer Jugend

Kerry Katona (45) hat kürzlich mit erstaunlicher Offenheit über dunkle Kapitel ihrer Vergangenheit gesprochen und dabei ihre Fans und Prominentenfreunde beeindruckt. In einem Interview im Podcast "We Need To Talk" enthüllte die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin, dass sie als Jugendliche beinahe den Weg als Escort eingeschlagen hätte. Sie erklärte, wie sie von einem Fotografen in kompromittierende Situationen gedrängt wurde, als sie erst 16 Jahre alt war. "Ich hätte ein Escort werden sollen", gesteht sie und betont dabei, niemals tatsächlich in den Job eingestiegen zu sein. Diese Rückblende in ihre Vergangenheit ist gleichzeitig ein Ausdruck ihrer Stärke: "Es hat mich zu der gemacht, die ich heute bin", sagte Kerry.

Viele Fans zollten Kerry nach diesen Enthüllungen Respekt. Ein Fan nannte sie "wirklich erstaunlich, stark und mutig". Prominente wie Christine McGuinness lobten ihre Fähigkeit, "Schmerz in Stärke zu verwandeln". Auch Gemma Atkinson (40) zeigte sich tief berührt von der Ehrlichkeit der fünffachen Mutter. Kerry selbst betonte in dem Gespräch, dass sie keine Reue für ihre Entscheidungen empfindet. Sie deutete an, dass sie durch diese schwierigen Erfahrungen vielmehr heute besser in der Lage sei, ihr eigenes Leben zu kontrollieren. "Ich kontrolliere das auf meine Weise", sagte sie in Bezug auf ihre Tätigkeit bei OnlyFans.

Kerry hat insgesamt ein turbulentes Leben hinter sich, das von einer problematischen Kindheit geprägt war. Ihre Beziehung zu ihrer Mutter Sue, die sie in jungen Jahren an Drogen heranführte, und die Erfahrungen im Zeugenschutzprogramm sind nur einige der dramatischen Stationen ihrer Biografie. Trotz allem betont Kerry, dass sie ihre Mutter liebe und dass diese sich geändert habe. Sie appelliert an die Öffentlichkeit, Verständnis für die Fehler der Vergangenheit zu zeigen. Mit ihrem neuen Partner Paolo Margaglione startet Kerry Katona optimistisch in die Zukunft und hofft, dass ihre Offenheit anderen als Inspiration dient, auch ihre eigenen Geschichten zu erzählen und dadurch Heilung und Wachstum zu erfahren.

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, britische TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Realitystar