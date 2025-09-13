Kurz vor der Show: Katie Price wurde aus dem Hotel geworfen

Katie Price (47) und Kerry Katona (45) sind derzeit mit ihrer gemeinsamen Tour "An Evening with Katie Price & Kerry Katona" unterwegs – doch der Morgen vor einer ihrer Shows verlief für Katie alles andere als entspannt. Der Reality-TV-Star teilte auf Snapchat mit, dass sie und ihr Team wenige Stunden vor ihrem Auftritt aus ihrem Hotel geworfen worden seien. "Ist es nicht ärgerlich, wenn Leute an deine Tür klopfen und sagen: 'Los, los, ihr müsst jetzt raus'?", kommentierte Katie das Geschehen sichtlich genervt in einem Video. Letztendlich waren die beiden somit sechs Stunden zu früh im Theater, wie sie scherzhaft anmerkte.

Auch während der Show in Liverpool blieb es turbulent: Eine Gruppe betrunkener Frauen sorgte im Floral Pavilion Theater für Aufruhr. Sicherheitskräfte und sogar die Polizei mussten eingreifen, um die Störenfriede zu entfernen. Die Pause zwischen den Show-Teilen verlängerte sich dadurch um eine halbe Stunde. Katie entschuldigte sich noch während der Vorstellung bei ihrem Publikum: "Sorry für das Drama. Es hatte nichts mit uns zu tun." Kerry kritisierte die Gruppe deutlich und sagte, sie hätten die Show "für alle anderen ruiniert". Nach dem Vorfall waren sogar Polizeiwagen vor dem Theater zu sehen, um die Lage zu beruhigen.

Hinter den Kulissen kümmert sich Katie derzeit nicht nur um ihre Karriere, sondern auch liebevoll um ihren tierischen Nachwuchs. Ihre Katze Doris brachte vor kurzem mehrere Kätzchen zur Welt. Zwei von ihnen mussten mit gesundheitlichen Problemen in die Tierklinik gebracht werden, doch Katie weigerte sich, sie aufzugeben. "Sie sind für mich wie meine Babys", erklärte sie, nachdem es gelungen war, die Kätzchen zu retten. Trotz Kritik von Tierschutzorganisationen, die ihr vorwerfen, nach verschiedenen Tiertragödien keine Tiere mehr besitzen zu sollen, bleibt Katie unerschütterlich in ihrer Liebe zu ihren Haustieren.

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Getty Images Katie Price und Kerry Katona im April 2018

ActionPress / Backgrid Katie Price und JJ Slater mit ihrer Katze, September 2025