Neue Liebe: Kerry Katona und ihr Patchwork-Glück mit Paolo

Kerry Katona (45) genießt ihre neue Liebe und das harmonische Leben mit ihrem Freund Paolo Margaglione, den sie diesen Sommer in der Show "Celebs Go Dating" kennenlernte. Die beiden haben ihre Familien zusammengeführt und verbringen laut Kerry wundervolle gemeinsame Zeiten. Während Kerry Mutter von fünf Kindern ist, bringt Paolo zwei Töchter in ihre Beziehung mit ein. Besonders freute sich die Sängerin in ihrer Kolumne im New! Magazine darüber, wie gut sich die Kinder verstehen und bezeichnete ihre neue Patchworkfamilie als "perfekt eingespielt".

Obwohl Kerry derzeit mit Katie Price (47) auf Tour beschäftigt ist, findet sie immer wieder Zeit für Paolo und ihre zusammengewürfelte Familie. So verbrachten sie vor Kurzem einen gemeinsamen Tag, an dem Kerrys Kinder und Paolos zwei Mädchen miteinander spielten. Allerdings musste die Reality-TV-Star auch eine schwierige Situation meistern: Ihre Mutter hatte einen gesundheitlichen Zwischenfall, der Kerrys Aufmerksamkeit forderte, und sie versucht nun, ihre Mutter von einem Umzug in betreutes Wohnen zu überzeugen, um bessere Unterstützung für sie zu gewährleisten.

Nachdem Kerry im letzten Jahr ihre langjährige Beziehung mit Ryan Mahoney beendete, schien sie zunächst am Boden zerstört. Die Beziehung zerbrach an Vertrauensproblemen – doch für die Ex-Atomic-Kitten-Sängerin bedeutete das auch einen Neuanfang. Heute wirkt Kerry glücklicher denn je mit Paolo, einem verständnisvollen Partner, der sie nicht nur um ihrer selbst willen liebt, sondern auch ihre turbulente Vergangenheit zu akzeptieren scheint. Paolo und Kerry zeigen, dass sich Geduld und der Glaube an die Liebe lohnen können.

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und Ryan Mahoney im Juni 2021