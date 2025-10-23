Gönnt Laura Blond Jimi Blue den "Promi Big Brother"-Sieg?

Laura Maria Lettgen (30) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgten bei der aktuellen Staffel von Promi Big Brother für reichlich Gesprächsstoff. Nach zwei intensiven Wochen schaffte es Reality-TV-Star Laura bis ins Finale der Show. Im spannenden Endspurt musste sie sich jedoch geschlagen geben, denn der Sieger der 13. Staffel wurde der Schauspieler Jimi Blue. Im Interview mit Promiflash äußerte sich Laura Maria zu seinem Erfolg und betonte, dass sie ihm den Triumph gönne: "Jeder von uns hätte den Sieg verdient – auch Jimi."

Die Zeit im Container war für die Kandidaten alles andere als leicht. Wie Laura weiter erzählte, waren die Herausforderungen während der zwei Wochen groß, da das Leben unter ständiger Beobachtung und ohne gewohnte Annehmlichkeiten eine völlig neue Erfahrung sei. Trotzdem sei sie stolz auf sich und alle anderen Teilnehmer: "Es waren zwei harte Wochen unter extremen Bedingungen, die wir so nicht gewohnt sind." Ihr Respekt für den späteren Sieger Jimi Blue sei dementsprechend groß: "Ja, er hat’s verdient", stellte sie abschließend klar.

Für Jimi Blue markiert der Sieg bei "Promi Big Brother" einen weiteren Höhepunkt in einem ereignisreichen Karrierejahr. Der Schauspieler und Unternehmer sicherte sich mit knapp 55 Prozent der Zuschauerstimmen den Titel und setzte sich im Finale souverän gegen Harald Glööckler (60) durch. Bekannt wurde Jimi Blue bereits in jungen Jahren durch die Filmreihe "Die wilden Kerle". Neben seiner Schauspiel- und Musikerkarriere macht er inzwischen auch als Familienvater und Ex-Freund von Yeliz (31) Koch von sich reden. Laura hingegen ist durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten einer breiten Öffentlichkeit bekannt und knüpft mit ihrer Teilnahme bei "Promi Big Brother" an ihre steigende Prominenz an.

picodrop/Joyn Laura Blond nach ihrem Auszug aus dem "Promi Big Brother"-Haus 2025

Joyn/Willi Weber Jimi Blue Ochsenkencht, "Promi Big Brother"-Sieger 2025

Joyn Laura Blond und Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother", 2025