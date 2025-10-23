Herzschmerz: Kylie Jenner trauert um geliebten Hund Norman

Kylie Jenner (28) nimmt Abschied von ihrem geliebten Windhund Norman. Auf Instagram veröffentlichte die Unternehmerin eine Reihe inniger Fotos und Videos, die ihren Hund unter anderem mit ihren Kindern Stormi (7) und Aire (3) zeigen. Dazu schrieb sie mehrere rührende Zeilen, in denen sie ihre Trauer ausdrückt und sich an die gemeinsame Zeit erinnert. "Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich dich nach Hause gebracht habe. Ich hatte noch nie etwas so sehr geliebt", betonte sie und fügte hinzu: "Mein süßer Normy. Mein Herz schmerzt für dich. Ruhe in Frieden, mein kostbarer Normandle. Ich liebe dich für immer."

Norman war nicht nur ein Haustier, sondern auch ein fester Bestandteil von Kylies Leben, wie zahlreiche Beiträge in den sozialen Medien über die Jahre bewiesen. Immer wieder tauchte er in ihren Posts auf und bekam sogar eine eigene Instagram-Seite zusammen mit einem weiteren Windhund, Bambi. 2015 feierte Norman sogar eine eigene Geburtstagsparty, die Kylie stolz präsentierte. Obwohl die kleine Schwester von Kim Kardashian (45) wusste, dass Norman zusehends älter wurde, erzählte sie, sie sei auf seinen Verlust dennoch nicht vorbereitet gewesen. Besonders glücklich mache sie jedoch der Gedanke, dass auch ihre Kinder noch die Möglichkeit hatten, Norman kennenzulernen.

Kylies Liebe zu Tieren blieb über die Jahre konstant. Neben Norman und Bambi zählte sie zahlreiche weitere Hunde zu ihrer Familie. In Hailey Biebers (28) "Who's in my bathroom?" im Jahr 2022 verriet sie, dass sie damals insgesamt sieben Hunde besaß, die ziemlich "wild" seien – so wurde ihre Schwester Kendall einmal von einem ihrer Vierbeiner gebissen. Die Nachricht von Normans Tod löste auch bei Kylies Schwester Kourtney Kardashian (46) Emotionen aus, die unter dem Post kommentierte: "Warum weine ich?" Normans Tod hinterlässt eine Lücke, die Kylie spürbar trifft, wie ihre herzergreifenden Worte zeigen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Hunden Bambi und Norman

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Tochter Stormi mit ihrem Hund Norman

