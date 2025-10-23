Viele Tränen: So heftig ist Diogo Sangres Runde der Schande

Beim Auftakt von Das große Promi-Büßen musste Reality-TV-Star Diogo Sangre (31) direkt als Erster zur berüchtigten Runde der Schande. Hier konfrontierte Moderatorin Olivia Jones (55) ihn mit seinen Fehltritten, die für reichlich Schlagzeilen sorgten. Darunter ein Instagram-Post, in dem Diogo ein Nacktfoto von Influencerin Sophie Imelmann (29) mit einem künstlich dazu bearbeiteten Maulkorb veröffentlichte. Auch ein Dreier mit Finnja Bünhove, mit der er bei Ex on the Beach anbandelte, sowie sein Verhalten ihr gegenüber waren Thema. Olivia erklärte unmissverständlich: "Nein heißt Nein" und kritisierte den Influencer für sein Flirtverhalten innerhalb verschiedener Shows mit den Worten: "Das hier ist nicht das große Promi-Bumsen, sondern Promi-Büßen."

Diogo zeigte im Verlauf der Show Einsicht und beteuerte, dass er mit seinem Verhalten niemanden verletzen wollte – und damals seinem Freund blind geglaubt habe. Sophie hatte gegen diesen schwere Anschuldigungen erhoben, die laut Olivia noch immer juristisch untersucht werden. Diogo gestand, dass er einen Fehler gemacht habe, indem er Sophie verurteilte, ohne ihre Perspektive zu kennen und entschuldigte sich öffentlich: "Ich habe gar nicht das Recht, mich darüber zu äußern."

Zugleich sprach die Dragqueen mit ihm auch über ein Treffen mit Finnja – fernab der Reality-Bubble. Die Influencerin wollte Diogo besser kennenlernen, er brachte jedoch einen Kumpel mit und bot ihr einen Dreier an. In einer Videosequenz erklärte sie: "Ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt von ihm." Nach dem einvernehmlichen Sex habe er sich laut Finnja abwertend über sie geäußert: "Diogo hat danach zu mir gesagt, ich wäre keine richtige Frau fürs Leben, weil ich bei so etwas mitmache."

Emotional wurde es, als die Sprache auf Diogos Mutter fiel und was sie von seinen Eskapaden halte. Diogo brach sofort in bittere Tränen aus. Damals ging sein Vater seiner Mama fremd und verließ beide – bis heute sitzt dieser Schmerz tief. "Ich möchte meiner Familie und vor allem meiner zukünftigen Frau so etwas niemals antun", schluchzte Diogo und betonte seinen Wunsch nach einer eigenen Familie. Abschließend überreichte die Moderatorin ihm einen Spiegel mit der Frage: "Wen siehst du, dich oder deinen Vater?"

Joyn Diogo Sangre, "Das große Promi-Büßen"-Kandidat 2025

Joyn Diogo Sangre und Olivia Jones, "Der große Promi-Büßen"

Joyn Diogo Sangre, "Das große Promi-Büßen"

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Juni 2025