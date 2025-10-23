Erwartete Gigi Birofios Ex-Partnerin Vicky ein Baby von ihm?

Luigi Birofios (26) und seine frühere Partnerin Vicky sind seit einer Weile getrennt. Nun teilt die Ex des Reality-TV-Stars einen Clip, in dem sie mit tränenüberströmtem Gesicht über die Beziehung auspackt. Vor allem diese Zeilen sorgen für Aufmerksamkeit: "Leute, also ich will einfach nur noch sagen, dieser Mann war wirklich Familie für mich. Er war der Vater meiner Kinder für mich. Ich war ja schon schwanger. Ich weiß nicht, ob ich über das Thema überhaupt nochmal sprechen werde, aber es war echt. Mir hat dieser Mensch sehr, sehr, sehr viel bedeutet." In einem weiteren Foto in ihrer Story teilt sie dann ein Bild mit Socken für Neugeborene. War Vicky etwa schwanger von Gigi?

Eigentlich wollte Vicky ein langes Statement zur Beziehung veröffentlichen. Da dieses 30 Minuten lang sei, wolle sie es zunächst aber kürzen. Ihre Worte über die Schwangerschaft seien ein Teil des Videos. Mit Blick auf ihre gemeinsame Vergangenheit behauptete Vicky ferner, Gigi habe sie mehrfach betrogen und deutete an, dass es noch brisantere Details gebe: "Der Mann ist mir einfach fremdgegangen, um die 20- bis 25-mal. Ich habe Beweise dafür." Sie betonte, dass sie viele private Dinge aus Rücksicht zurückhalten wolle, machte jedoch klar: "Er hat mich wie ein Stück Scheiße behandelt."

Auf eine Reaktion von Luigi warte Vicky bislang vergeblich, eine Entschuldigung sei nicht gekommen. Zudem berichtete die Influencerin, sie fühle sich bis heute bedroht und schlechtgemacht. Sollte Luigi ihre Aussagen abstreiten, wolle sie ein längeres Video mit weiteren Ausschnitten veröffentlichen. Abschließend erklärt sie: "Ich habe ihn nie ausgenutzt. Ich habe ihm immer verziehen. Ich stand hinter ihm." Auch während diverser Teilnahmen an Reality-TV-Formaten sei Vicky ihm gegenüber stets loyal geblieben: "Ich habe ihn seine Shows machen lassen. Diese ganzen Shows, die rausgekommen sind – da waren wir auch schon immer zusammen."

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky, März 2025

Instagram / vycz_ Gigi Birofios Ex Vicky, Oktober 2025

